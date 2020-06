El sábado, los docentes realizarán una nueva caravana

Los docentes de Comodoro Rivadavia se movilizarán, en caravana, este sábado. Será una manera de celebrar el día de la bandera y de seguir protestando y reclamando por los incumplimientos del gobierno provincial.

“La multiplicación de casos de COVID 19 confirma dos cosas que estamos en una situación de riesgo real y que en esta emergencia el gobierno de Arcioni tampoco garantiza la salud pública. No paga los sueldos, no garantiza las obras en las escuelas. No atiende la emergencia sanitaria ni la emergencia alimentaria”, indica en el arranque el comunicado de la regional.

Más adelante, el texto reitera la oposición del gremio al pago de la deuda provincial. “La renegociación de Arcioni promueve la destrucción y entrega económica de la provincia del Chubut. Los legisladores que avalen una renegociación a espaldas dlos intereses del pueblo del Chubut serán cómplices”, señalan.

Los docentes también repudiaron a la “administración del puerto, al gobernador y a Favio Cambareri, por no implementar los protocolos y dejarnos sin resguardo frente a la pandemia. Con total irresponsabilidad permitieron la entrada del virus a una provincia que se encontraba prácticamente libre de casos”, recordaron.

Además repudiaron al ministro de Seguridad, Federico Massoni. “Ya lo dijimos en el 2019, Massoni se tiene que ir . La violencia policial desplegada por orden de Federico Massoni, muestra que se cree protagonista de una película del lejano oeste y fuera de la Constitución. Ratifica lo que ya vivimos y expresamos los docentes. Es inaceptable que el promotor de tres detenciones ilegales durante la lucha docente y de múltiples acciones de represión ilegal –la última en el barrio Inta de Trelew- siga siendo funcionario. Exigimos su inmediata destitución. Todos los funcionarios y representantes deben repudiar este accionar o hacerse responsables de avalarlo”

Finalmente, tras asegurar que la nuevo ministra de Educación, Florencia Perata, “miente y no atiende los problemas”, los docentes insisten en que la salida a la crisis es el tratamiento de la ley de emergencia tributaria “para que las grandes empresas paguen”.