«El responsable político del asesinato fue el gobierno de Macri»

«Cuando se produjo la desregulación del Banco Central, posibilitó la especulación financiera y también la posibilidad de contratación de la seguridad privada, dejando fuera a todas las fuerzas de seguridad que están capacitadas para brindar esa custodia”, resaltó.

“Prácticamente hoy en la banca privada y algunas sucursales de la banca pública no tenemos más a los efectivos policiales, entonces en la actualidad nos encontramos con personal de la seguridad privada contratados y que no tiene la autorización para portar armas, con un sistema de cableado interno de monitoreo las 24 horas, que lo único que hace es perseguir a los trabajadores bancarios con los controles pero no brinda ninguna seguridad”, agregó.

Tras denunciar que también se modificaron las normativas del blindaje y opacidad de los vidrios ubicados en las líneas de caja, Rey señaló que “luego de la muerte del compañero nuestro secretario general se comunicó con el presidente del Banco Central y con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; hoy tendremos reuniones para ver cómo se instrumentan acciones que vayan encaminando estos problemas para brindar seguridad a los trabajadores de los bancos y a los clientes”, concluyó.