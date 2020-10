El relato de una pasajera que no pudo volar a Comodoro

“Llegué al aeropuerto más de dos horas antes que salga el avión y en la entrada me pidieron un certificado y el documento; pero en el mostrador me solicitaron una autorización para volar que no tenía y nunca me habían avisado que lo iba a necesitar”, explicó.

La joven viajera comentó que “Cuando conseguí esta autorización me pidieron una para ingresar a la provincia, aunque nunca me la habían pedido y en la Casa del Chubut tampoco decía nada y no me pude comunicar telefónicamente”.

“Mientras esperaba que me llegara esa otra autorización había muchos pasajeros haciendo a último momento estos trámites que no figuraban en la página de Aerolíneas y ahora la actualizaron con todos los requisitos, pero finalmente no pude viajar después de estar 8 meses sin ir a ver a mi familia”, agregó.

Luana relató que “Al final nos reubicaron en el vuelo del viernes 30 al mediodía pero la empresa no se hizo cargo de los gastos para llegar hasta Ezeiza ni de la estadía de las otras personas que tampoco pudieron viajar ese día”.