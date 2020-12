El rastro de vida humana en una región poco estudiada de la Patagonia

Dibujos en las piedras, herramientas de roca o madera tallada, piezas de cerámica, puntas de proyectil y semillas son solo algunos elementos que los equipos de arqueólogos y arqueólogas que trabajan desde hace décadas en la región del curso medio e inferior del Río Chubut encontraron y encuentran de forma sistemática, como registro inequívoco del paso y ocupación de poblaciones humanas del pasado. Sin embargo, también existen sitios en aquella provincia Patagónica que han comenzado a estudiarse de manera más reciente, y que, por lo tanto, presentan infinidad de interrogantes.

Hace unos años, un equipo científico dirigido por Verónica Schuster, investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAUS, CONICET), comenzó a realizar estudios en el valle inferior-medio del río, principalmente entre las localidades Villa Florentino Ameghino y Las Plumas, con resultados promisorios.

“El curso medio del Río Chubut cuenta con casi cuarenta años de investigaciones, destacándose la localidad arqueológica Piedra Parada. Por su parte, el cauce inferior está siendo estudiado desde el año 2007. Respecto al valle inferior-medio del río, recién comenzamos a estudiarlo en el 2014. Las labores se han centrado principalmente en las localidades Villa Florentino Ameghino y Las Chapas, pero el área de afectación abarca 7600 km2 aproximadamente, y nuestro objetivo principal es comenzar a caracterizar la ocupación humana, determinar su tecnología y el modo de vida de los grupos que habitaron o circularon esta zona”, comenta la investigadora.

Para la científica es importante estudiar esta región para poder conectarla arqueológicamente, con el resto de los espacios que la circundan, y así empezar a armar un rompecabezas al que evidentemente le falta esta enorme pieza que es el valle inferior-medio del Río Chubut.

“La primera vez que conocí la zona me impactó y me emocionó. Ver esos paredones y esas formaciones rocosas rememoró, por las características de sus paisajes, mis primeros años como arqueóloga, en los que trabajé en Catamarca. Además de la belleza natural del sitio, varias cosas del lugar me llamaron la atención como científica. Una fue que prácticamente no había antecedentes de estudios en la región. Encontré unos pocos manuscritos de un grupo de investigación que se había formado en la década de 1970 en la Universidad de Trelew, en los que daban cuenta de dos sitios con pinturas rupestres. Otra de las cosas que me incentivaron a trabajar en esta región, en relación a esta falta de información, fue la posibilidad de poder unir este tramo de río que tenía vació arqueológico, con su desembocadura, la zona del estuario y la región de Piedra Parada, que es estudiada por científicos hace unos 40 años”, afirma Schuster.

El Río Chubut nace en la precordillera andina y recorre transversalmente toda la provincia, hasta desembocar en el océano Atlántico. Es el río más caudaloso y largo de los cursos fluviales de la Patagonia central; comunica los ambientes de la cordillera, meseta y costa; y su desembocadura configura la única fuente permanente de agua dulce de todo el litoral chubutense. Por esto, la importancia de este río en el modo de vida, desarrollo e interacción de las poblaciones humanas del pasado ha sido fundamental.