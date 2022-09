El PSTU expresó su fuerte apoyo a los trabajadores mineros de Cerro Moro

El Partido Socialista de los Trabajadores Unidos -PSTU- apoyó a los «compañeros mineros de Cerro Moro (Santa Cruz), que han llevado adelante un plan de lucha por aumento de salarios, urgentes medidas de seguridad ante la desinversión de la empresa y otros puntos exigibles en el pliego de reclamo obrero».

En el mismo tono se aseguró que «como es costumbre la multinacional negrera Yamana Gold ha respondido despidiendo a los compañeros Damián Pepón García y Darío Núñez, trabajadores de Enaex una contratista de la empresa canadiense en este acuerdo clásico de tercerización y flexibilización que existe en los yacimientos mineros y petroleros de la Patagonia. También han apretado a mas de 30 compañeros que participaron en la medida que se había votado en asamblea de trabajadores ,los que actualmente están dispensados en su casa a la espera del fallo de la justicia ,que como día a día podemos comprobar es una justicia de ricos y para ricos de la que nada podemos esperar las y los trabajadores».

«Hoy los trabajadores como sus familias y parte del pueblo de Puerto Deseado que le hacen el aguante y ven con claridad su justa lucha como pudo verse en la caravana por la ciudad días pasados, están acampando desde hace 11 días frente a la municipalidad exigiendo la reincorporación de todos los compañeros y el cese de la persecución así como otros reclamos planteados como el fin de la precarización de las compañeras pasantes que cobran la miseria de $ 33.000», agregan.

También señaló el partido que «el

gobierno de Alicia Kirchner del Fde T que gobierna hace casi 3 décadas la provincia, fiel a su origen de clase y al plan de entrega de los recursos naturales que lleva adelante el gobierno nacional de Fernández Fernández , no solo no atendió el reclamo de los compañeros sino que ha militarizado el yacimiento con la puesta permanente de la policía provincial ,mostrándose una vez como fiel representante del imperialismo y la burguesía ,al igual que Juntos x el Cambio y todos los partidos patronales .

En atacar a los trabajadores /as y servir a las multinacionales no hay grieta ninguna. Todos estos partidos hacen lo mismo.

No podía ser de otra manera viniendo del gobierno de A. Kirchner del Frente de Todos de Santa Cruz que despide docentes de Pico Truncado y Rio Turbio por ejercer el derecho a huelga y criminaliza y persigue a docentes y estatales, mientras tiene en la pobreza a una buena parte de los mismos/as y las escuelas se caen a pedazos. Todo este ataque a la clase trabajadora ocurre en la principal provincia exportadora de oro y plata que como se ve solo queda en el bolsillo del capital imperialista», concluyeron.

Finalmente se pidió la «reincorporación inmediata de Pepón García y Darío Núñez

Que vuelvan a trabajar normalmente ya los compañeros dispensados . Fuera la policía provincial del yacimiento Cerro Moro .

Basta de perseguir a las y los que luchan.

No debemos permitir el apriete de Yamana Gold y del gobierno de Alicia Kirchner.

Aumento de salario ya y plan de seguridad controlado por los trabajadores .NO queremos yacimientos mataderos.

Viva la lucha de las y los trabajadores mineros de Moro y del pueblo trabajador de Puerto Deseado y Santa Cruz», concluyeron.