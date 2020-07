El presidente presentó su proyecto de reforma judicial

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el proyecto de Reforma Judicial propone, entre otras cuestiones, un «fortalecimiento de la justicia federal» con la creación de juzgados en las provincias y una «especialización por materia».

Alberto Fernández lo anunció al presentar desde la Casa Rosada el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

El mandatario indicó que en los próximos días enviará al Congreso Nacional el proyecto para reformar la justicia federal, pidió a los jueces que comprendan «que ellos no son parte de la discusión política» y reafirmó que su gestión seguirá defendiendo el respeto por las garantías del debido proceso.

«Necesitamos jueces que no se dejen presionar por la tapa de un diario»

El presidente también señaló que se necesitan «jueces probos» que «no se dejen llevar por un llamado telefónico del poderoso ni se dejen presionar por la tapa de un diario», al hablar del proyecto de reforma judicial que el Gobierno enviará al Congreso próximamente.

Previo al anuncio, en entrevista con Radio Milenium, Fernandez advirtió que «Lo que hace falta son jueces que actúen con dignidad y con seriedad», y volvió a garantizar que en su gobierno «no va a funcionar nunca más» determinadas «lógicas».

«Les pido a los jueces que no vuelvan a hacer lo que hicieron; no usemos la justicia para resolver problemas políticos», dijo el Presidente.

Consultado sobre la causa por hechos de espionaje ilegal, Fernández respondió: «Veo con mucha preocupación que parece ser que se ha desbaratado una célula de espías que trabajaba con jueces y medios de comunicación, generando imputaciones falsas».

Aseguró que «esas lógicas en la Argentina de hoy son intolerables» y «no pueden seguir ocurriendo» y planteó que, «si ese hecho fuera eventualmente cierto, hay que investigarlo garantizando todo el debido proceso que la República exige».

«Les garantizo que conmigo eso no va a funcionar nunca más; no voy a permitir que eso ocurra; algunos jueces tienen que entender que ellos no son parte de la discusión política, que son parte de la cuestión judicial», remarcó.

Sobre este punto graficó que los jueces «no tienen que estar todos los días en las tapas de los diarios», sino que «tienen que hacer justicia».

«Si quieren un ejemplo, miren cómo se trató el caso que se investiga en Dolores. Ninguno de nosotros le conocemos la cara a (juez Alejo) Ramos Padilla y miren cómo avanzó y no generó ni una sola foto de ningún imputado; así trabaja la justicia; después sacará sus conclusiones, quién es inocente, quién es culpable; no quiero que se haga hoy lo que nosotros padecimos ayer», reflexionó.

Reiteró que los servicios de inteligencia «están para que el Estado haga inteligencia en defensa propia, no para investigar un periodista, un opositor, alguien que le cae poco simpático al Presidente o un hermano».