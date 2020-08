El Presidente dijo que convocatoria a #17A «es una invitación al contagio»

«Es una invitación al contagio, no cabe ninguna duda», dijo hoy el mandatario en declaraciones a radio La Red, luego de que ayer anunciara la prórroga del aislamiento social hasta el 30 de agosto y la vuelta a fase 1 de «zonas rojas» en distintas partes del país.

«Ahí los tienen a los anticuarentena que aparecen muertos y otros enfermos por esas marchas», afirmó el jefe del Estado y aclaró que el control de la seguridad en esas manifestaciones «es responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las distintas provincias».

En ese marco, el Presidente le hizo un pedido a las autoridades del distrito porteño: «Sería muy bueno que así como fueron de cuidadosos en la marcha de Santiago Maldonado, de cuidar que la gente no se contagie, seria muy bueno que hagan eso con todas las marchas», dijo en referencia a la actuación de la Policía en la marcha por el aniversario de la desaparición del joven, el pasado 2 de agosto.

La marcha promovida también en redes sociales por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el actor Luis Brandoni, entre otros, cosechó voces encontradas en funcionarios, legisladores y dirigentes, en un marco signado por el anuncio de ayer de la extensión de las medidas para contener la propagación del virus, que ya circula localmente en 14 provincias.

La iniciativa -que incluye un ‘banderazo’ y circula en redes con las etiquetas #17A y #17AYoVoy- es convocada «en defensa de las instituciones fundamentales de la democracia republicana», entre otros reclamos, según dice un video que se hizo viral esta semana protagonizado por el actor y exdiputado radical Luis Brandoni.

También el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero se sumó al rechazo y dijo que la convocatoria implica «un riesgo epidemiológico» y busca «hacerle un daño al Gobierno».

En declaraciones a radio La Red, Cafiero admitió como «legítimas las manifestaciones que se dan», aunque advirtió que «hay formas de manifestarse sin ponerse en riesgo ellos y terceros».

En tanto, desde la oposición, se agudizaron las diferencias dentro de JxC sobre la oportunidad de la convocatoria en la ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país, en momentos en que los contagios de coronavirus siguen creciendo.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, busco hoy despegarse de la iniciativa, aclaró que «personalmente» no va a participar de la marcha el lunes, y volvió a aclarar -tal como lo hizo ayer- que no se trata de una convocatoria institucional desde el PRO.

No obstante, la presidenta del PRO, Bullrich, la impulsa a través de sus redes y confirmó hoy su participación, aunque dijo que asistirá «sin romper ninguna» norma establecida en el marco del aislamiento social por coronavirus.

«El partido no convoca, son marchas ciudadanas, y yo no voy a romper ninguna de las medidas que se han dictado por la cuarentena, pero que no se preocupen, que tengo muy en claro las cosas que hay que cuidar en este momento en la Argentina», afirmó Bullrich en diálogo con radio Mitre.

Dijo además que, si bien no la convoca el partido, «el 99% de adherentes al PRO sienten que deben estar allí con su bandera, en su auto, cuidándose».

Sobre el propósito de la marcha, Bullrich consideró que «es importante manifestarse contra la reforma judicial, la cual busca la impunidad de las causas de corrupción; contra la inseguridad, que está generando una mayor incertidumbre ante la cuarentena eterna, y lo que hace al trabajo y la crisis económica de las familias».

En la vereda de enfrente, aunque dentro del mismo espacio político, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró que «no» cree que sea «conveniente» la convocatoria del próximo lunes, y también aclaró que no se trata de un evento organizado en forma «partidaria».

«Primero, quiero aclarar que no es una convocatoria partidaria, acá no hay una definición partidaria. Cada dirigente es una definición en si misma de cada uno de ellos», dijo en dialogo con Radio Con Vos.

Para el funcionario porteño, «hay que apelar mucho a la prudencia, a la responsabilidad, al distanciamiento, a no aglomerarse» y si bien puede «entender el hartazgo de muchas personas, tenemos que cuidarnos mucho entre todos nosotros».

En la misma línea, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, puntualizó hoy en diálogo con FM Milenium que no ve «motivos» para participar de la convocatoria opositora del lunes, y sostuvo que «en esta oportunidad no se puede decir que no haya actividad económica» por la cuarentena (TELAM)