El presidente Alberto Fernández se reunió en Bogotá con su par de Honduras, Xiomara Castro

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy un encuentro con su par de Honduras, Xiomara Castro, con quien coincidió en que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, debe ser una “prioridad estratégica” para el fortalecimiento de la integración regional, “a través de la concertación política, con un enfoque solidario y cooperativo que incluya a todos”.

La reunión, que se extendió por casi una hora, se concretó esta tarde en Bogotá hasta donde llegaron ambos mandatarios para asistir mañana por la tarde a la asunción del presidente colombiano Gustavo Petro.

Fernández, que en la actualidad también preside la CELAC, ratificó su convicción de que el bloque apunte a impulsar articuladamente los intereses de los países de América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro, Castro y Fernández expresaron también su voluntad de “poder avanzar en la agenda bilateral y estrechar las relaciones entre nuestros países”. “Para nuestro país, Honduras es un socio importante en la región centroamericana”, expresó el mandatario argentino, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero.

El Presidente destacó la importancia de “trabajar en cuestiones globales como la protección de los derechos humanos y la igualdad de género, entre otros asuntos”. También aprovechó la ocasión para agradecer a Honduras el respaldo al reclamo argentino en la disputa de soberanía en Malvinas y a la reanudación del diálogo con Gran Bretaña.

Asimismo, intercambiaron experiencias en torno a la potencial cooperación en genética, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola, servicios profesionales y manejo pos cosecha y transferencia de tecnología.

Por Honduras participaron del encuentro, el secretario privado de la Presidencia, Héctor Manuel Zelaya, el Secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Enrique Reina y el director en Política Social, Warren Ochoa.

Por la mañana, el mandatario mantuvo una reunión con el Grupo de Puebla, a la que asistieron la y los ex presidentes de Brasil, Dilma Rousseff; de Colombia, Ernesto Samper y de Paraguay, Fernando Lugo. Además, participaron el ex diputado chileno Marco Enríquez-Ominami, la dirigenta ecuatoriana de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira; la senadora de Colombia, María José Pizarro, la ex ministra de Perú, Aída García-Naranjo; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.