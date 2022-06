El presidente Alberto Fernández recibió a familiares de víctimas de femicidio

El presidente Alberto Fernández recibió esta mañana en Casa Rosada a familiares de víctimas de femicidio, junto a quienes repasó los resultados y avances del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, junto a quienes repasó los resultados y avances del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, que concentra las políticas públicas del Estado Nacional en materia de prevención de las violencias, asistencia, protección y acceso a la justicia de quienes las atraviesan y sus familiares y personas cercanas.

“Estamos fundando un nuevo tiempo en donde debemos trabajar muy juntos, y tenemos que hacerlo con las fuerzas de seguridad, la Justicia y los sectores que tienen las herramientas para que estas cosas no sigan pasando y para que ninguna de estas muertes haya sido en vano”, indicó el mandatario.

El Presidente explicó que “el mayor problema que tenemos es cultural y lleva a muchos a creer que por cierta condición de género tienen poder sobre otro”, al tiempo que reflexionó: “Esto es intolerable y no puede ocurrir”.

En esa línea, precisó que “el peor modo de discriminación es la violencia, pero a la mujer antes de eso se la discrimina en el trabajo, en el estudio y se la posterga una y otra vez”, y agregó: “Esto es parte de una tarea cotidiana que hay que meter en la cabeza y el corazón de la gente. Todos somos iguales, tenemos el derecho a ser respetados y a vivir sin que alguien sienta que por su condición de género es más que uno”.

“Cuando llegué al Gobierno creé un Ministerio, que antes no existía, y lo hice para visibilizar la dimensión del problema que llamamos patriarcado, y que en la realidad es una cultura en donde los hombres sentimos que estamos en una condición superior frente a la mujer. Eso es una vergüenza y no puede suceder más”, refirió el mandatario sobre las medidas que llevó adelante desde su asunción en diciembre de 2019.

“Hemos avanzado mucho en materia de género y en la búsqueda de igualdad, y acompañamos a las víctimas en el auxilio” legal que se precisa en cada caso, destacó el jefe de Estado.

Asistieron al encuentro con el mandatario Marta Montero, mamá de Lucía Pérez; Mónica Ferreyra y Ricardo Fulles, padres de Araceli Fulles; Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu; Alberto Basaldúa y Dora Reyes, padres de Cecilia Basaldúa; Blanca Ozan, mamá de Agustina Fredes; y César Ezequiel Moscoso y Wanda Banegas, familiares de Katherine Moscoso.

También estuvieron presentes Facundo Ortiz y Marisa Rodríguez, padres de Luna Ortiz; Gabriela Monzón y Gabriel López, mamá y hermano de Gisela López; Flavia Pastori, hermana de Sandra Pastori; María Elena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson; Beatriz Regal y Jorge Tadei, padres de Wanda Tadei; Analía Romero, mamá de Camila Flores; Luciana Orieta, familiar de Mariela Orieta; Néstor García y Andrea Lescano, familiares de Micaela García; María Rosa Leonelli y Antonella Valdez, familiares de Cintia Cerrudo; y Pablo Ruiz Peralta.

Durante la reunión en el Salón de las Mujeres, el jefe de Estado conversó con los familiares sobre las medidas implementadas por el Gobierno nacional hasta el momento, que incluyen el apoyo económico a 165.862 mujeres y LGBTI+ a través del programa Acompañar, la asistencia a 6.697 personas, el acompañamiento a 361 allegados de personas que sufrieron algún tipo de violencia, y la ayuda a más de 521 familiares de víctimas de femicidios, travesticidios o transfemicidios.

Asimismo, se iniciaron procesos licitatorios para construir más de 16 Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad en todo el país, se financió el equipamiento y la refacción de 27 hogares y refugios para personas en situación de violencia de género y 37 espacios de organizaciones sociales y comunitarias. Se pusieron además en marcha 43 equipos interdisciplinarios con 127 profesionales a través del programa Acercar Derechos (PAD).

Acompañaron al jefe de Estado la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Al tomar la palabra, Gómez Alcorta señaló: “Desde el Gobierno Nacional estamos trabajando con políticas de prevención y asistencia. Nos propusimos fortalecer las condiciones materiales y subjetivas de quienes atraviesan situaciones de violencia de género, por eso creamos el Programa Acompañar que ya apoyó a más de 165.000 mujeres y LGBTI+ y concentramos los esfuerzos en fortalecer su independencia económica».

Al finalizar la audiencia, María Elena Aduriz subrayó la importancia de que “el Presidente nos haya convocado en este nuevo aniversario del Ni Una Menos, porque fue un antes y un después del cual no retrocedemos”, y explicó: “Los padres y las madres de hijas muertas en ocasión de femicidio queremos proteger a otras chicas para que no les suceda, y que no pasen más estas cosas”.

En tanto, Néstor García, papá de Micaela, agradeció que “el Gobierno nacional nos venga acompañando en tantos casos que decidimos acompañar desde la Fundación. Y nos parece importantísimo que el Presidente se haya tomado el tiempo para conversar y visibilizar este tema en un día tan importante como el 3 de junio”.