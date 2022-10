El Polo Obrero reclamó en Comodoro Rivadavia asistencia alimentaria

Este jueves desde las 9 de la mañana hubo movilización en el centro de la ciudad por parte de organizaciones piqueteras, por diferentes reclamos.

Tatiana Dambrauskas, dirigente del Polo Obrero señaló: “En esta jornada de lucha, el Polo Obrero junto al Frente de Lucha Piquetero, se movilizó en Comodoro Rivadavia a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia que dirige Marcelo Rey, y a la Secretaría de Economía Social que dirige Ricardo Fueyo. En este caso nuestros reclamos son de carácter local, estamos reclamando la asistencia alimentaria para las familias y los merenderos, estamos denunciando un ajuste. Comodoro no es una ciudad que sea ajena a lo que pasa en el resto del país, donde crece la pobreza, la inflación y el hambre en los barrios, cada semana notamos cómo aumenta la cantidad de chicos que asisten a nuestros merenderos”.

“Es un ajuste porque desde el Municipio ponen una serie de filtros que son excesivos, cada vez menos familias reciben su caja de alimento por parte de Desarrollo Humano. Por ejemplo, dejan afuera a una madre soltera por el hecho de tener una AUH, o por el hecho de que su marido tenga una obra social. Lamentablemente si nosotros no movilizamos no nos reciben, hemos presentado decenas de notas pidiendo una audiencia para charlar sobre nuestros reclamos y ha sido imposible, a veces ni siquiera movilizando, porque no es la costumbre de Marcelo Rey estar en su lugar de trabajo”.

“Por otro lado, hoy recordamos a 12 años de su asesinato en manos de la burocracia sindical, a nuestro compañero del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Si hoy estuviera vivo estaría acá, apoyando la lucha y los reclamos de la Unidad Piquetera, hubiera estado en la 9 de Julio acampando con los piqueteros que le dicen a este gobierno que la situación no da para más, estaría apoyando la lucha de los trabajadores del SUTNA y de las comunidades mapuche por su tierra, los reclamos de los docentes y los trabajadores de la Salud”, finalizó Dambrauskas.