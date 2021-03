El pleno de concejales analiza la actualización tarifaria en los servicios de la SCPL

El proyecto tomó estado parlamentario a finales del anterior período de Sesiones Ordinarias. Habiéndose realizado la Audiencia Pública correspondiente durante enero del corriente año, resta el análisis de los concejales y su posterior tratamiento

La cuestión tarifaria de los servicios públicos resulta un tópico muy sensible en un contexto de depresión económica como el actual, tanto para los usuarios como para una prestataria como la Sociedad Cooperativa Popular Limitada que manifiesta un déficit mensual insostenible, aunque sin presentar toda la documentación requerida por los concejales para dimensionar tal afirmación. Bajo esta situación debe buscarse un equilibrio que permita el sostenimiento de los servicios públicos sin generar un perjuicio en los usuarios que no le permita afrontar el costo de los mismos.

Bajo este precepto el concejal Daniel Vleminchx (Frente de Todos) manifestó que “no habrá aumento ni tarifazo, estaremos realizando una actualización tarifaria en función del informe que tenemos de nuestros asesores contables”, profundizando su concepto al expresar que “con una situación económica sumamente difícil, no es posible bajo ningún punto de vista realizar un aumento desorbitado”.

Sin embargo un retoque en las tarifas de los servicios públicos es ineludible partiendo del marco regulatorio estipulado en la Ordenanza 6050, que ante un acuerdo paritario que modifique el valor de la mano de obra de los servicios se activa el mecanismo de actualización de las tarifas. Lo mismo ocurre si existe una variación en el valor del agua o la electricidad. Sin embargo la Ordenanza no contempla un incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD), como el estipulado en el proyecto de Ordenanza en tratamiento.

“Por lo tanto el VAD, no puede ser tenido en cuenta porque la Ordenanza así no lo prevé. En atención a eso estamos trabajando en cómo poder discutir este incremento y poder hacer eficiente el servicio, no solo discutir tarifa sino también el servicio público y su eficiencia a largo plazo”, manifestó el presidente del Bloque Juntos por el Cambio, Tomás Buffa. Incluso el edil radical se expresó en avanzar hacia “una reforma de la Ordenanza 6050 en el Ente de Control de Servicios Públicos, esas son dos Ordenanzas que tenemos que modernizar para darle contenido al Ente y para que el poder concedente pueda ejercer un control cierto en busca de la eficiencia del servicio prestado”.