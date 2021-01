El PJ no va al «debate» minero de Arcioni

«Ante la postura imperativa de pretender abrir un espacio de supuesto debate con la sociedad, sin ningún tipo de consulta previa o análisis donde el gobierno sólo busca exponer en tiempo récord sus ideas sobre una política extractiva de las próximas décadas en Chubut, el Partido Justicialista expresa que no formará parte de esta aceleración de tiempos sin formas para sacar una Ley que acredite, sin un análisis profundo y participativo, otra forma más de extractivismo de los recursos naturales sin agregado de valor y con pésimas condiciones que solo buscan mayor deterioro de la calidad de vida de todos en beneficio de pocos», se indicó hoy desde la conducción del PJ Chubut.

En el comunicado se asegura que la no presencia del partido presidido por el ex intendente, Carlos Linares, «no solo por una cuestión de forma, con imposición de métodos y tiempos que no compartimos, sino con una politica de fondo que indefectiblemente necesita de análisis y participación puesto que sin licencia social no hay posibilidad de desarrollo serio y responsable».

«Ejercer el rol de oposición que nos indicó el voto popular significa control politico de las acciones del oficialismo y entendemos que no se puede, en 48 horas y por los medios, convocar a las instituciones para definir en cinco dias cuestiones de 30 años de politicas productivas.

Seguiremos escuchando a nuestros representados y a su vez exigiendo respuestas urgentes en materia de salud, educación, justicia, salarios adeudados de la comunidad y sus trabajadores que debieran demandar el centro de atención de un gobierno que se precie de popular, pero no podemos acudir a participar de esta invitación acelerada y compulsiva para resolver con urgencia parte del destino de las próximas generaciones», agregaron

«Seguiremos aportando desde cada espacio en cada tema nuestra visión, pero de ninguna manera avalando celeridad y mayor descrédito a las politicas públicas y sus actores

Señor Gobernador, desestimamos la presencia del P] Chubut y le Informamos que, con el Bloque de Diputados, Intendentes, Legisladores Municipales y Nacionales, contribuiremos organizadamente al desarrollo y planificación de nuestra provincia con la responsabilidad y seriedad que cada tema se merece», concluye la Mesa de Conducción PJ Chubut