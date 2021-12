El PJ mantiene su postura contraria a la zonificación minera

José Salvador Arrechea, presidente del Congreso del PJ de Chubut, señaló a LU4 los alcances del encuentro del justicialismo provincial, haciendo un balance “positivo” y afirmando que el partido de encuentra abierto a todas sus vertientes.

“Hacemos un balance positivo, con opiniones y aportes; quedamos muy conformes con su resultado y con rece comisiones para tratar temas preestablecidos y otros que se fueron agregando a propuesta de los congresales”, explicó.

En ese marco, indicó que “Hay dos ámbitos, uno es el ámbito partidario donde tenemos que preservar la estructura, disciplina y pertenencia; el otro ámbito ya lo tienen que desarrollar los que tengan pretensiones de participar en 2023, tanto en su propuestas y campañas”.

“Se le dio inclusión y participación a la mayoría de los sectores internos del partido, como los que de Maderna y Sastre. No sé que reclaman aquellos que proponen abrir el partido, porque tuvimos listas en las internas y hubo participación y posibilidad de presentarse a la disputa electoral. Yo no veo ningún cierre del partido”, aseveró.

Arrechea indicó que “Creo que para fortalecer el partido necesitamos profundizar la identidad y la pertenencia, algo que debe visualizar el ciudadano; pero si algunos vienen a quedarse con una parte del justicialismo o si quieres usarlo al partido para armar sus propios partidos, eso no nos sirve y ya no es peronismo. Pretendemos sostener la honestidad y el compromiso para que si nos toca ganar el pueblo tenga confianza, ese es el balance que debemos hacer de lo sucedido en los últimos veinte años”.

“El partido debe empezar a tomar decisiones muy importantes, fijando en el orden provincial su plataforma electoral sobre las que deberán estar anclados los candidatos” sostuvo y finalmente sobre la minería sostuvo que “el plazo para todos los temas que deben definir los grupos de trabajo es el 1 de mayo de 2022, por ahora la postura del Consejo Provincial es la de oponernos y no darle aprobación al proyecto de zonificación minera que presentó el Poder Ejecutivo”.