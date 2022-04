El PJ de El Hoyo acusa a Huisman de despedir a una empleada por ser peronista

El Consejo de localidad del Partido Justicialista de la localidad de El Hoyo expresó su «reconocimiento y agradecimiento por el compromiso responsable y la labor profesional desempeñada en el Área de la Mujer del municipio local por la Compañera Doctora en Leyes Paula Vera , así como nuestra total solidaridad ante el imprevisto e intempestivo acto de desvinculación que han tomado las actuales autoridades Municipales sin esgrimir ninguna causal que no sea la de su pertenencia y militancia al Partido Justicialista».

Mediante comunicado, el PJ manifestó su «preocupación por el destrato que están sufriendo los compañeros y compañeras en la Municipalidad de El Hoyo, que no adhieren explícitamente, y/o se ven condicionados a asumir actitudes “en sintonía” con las directivas del Partido Político Nuevo Encuentro que actualmente está Gobernando en nuestra Localidad».

En el mismo tono, señalaron que «si bien en un principio esto se inició como frente (FDT) , acuerdo del que fuimos parte, defendimos y trabajamos para que el actual intendente Sr Rolando “ Pol” Husman llegara al gobierno local, lo hicimos creyendo en que se mantendrían principios de gobernabilidad basados en consensos entre los distintos sectores locales de dicho Frente para lograr acciones que permitieran superar injustas desigualdades y se concretarán mejoras para la localidad sobre todo de aquellos sectores más necesitados, sin embargo, con el tiempo se fue desconociendo todo lo que se firmó y se acordó en su momento».

«El trato para con las y los Compañeros Peronistas (algunos afiliados al Partido Justicialista y otros adherentes) , fue modificándose con el tiempo, hasta llegar a estos términos de sacar a todos aquellos compañeros /as que ideológicamente piensen o tengan inclinaciones Peronistas , defiendan su pertenencia al Partido Justicialista y no se avengan a participar de en el marco de otro partido, en este caso , Nuevo Encuentro, desdibujando o renegando de su pertenencia Justicialista y Peronista», agregaron.

También repudiaron «esta y todas las actitudes que van en contra de los derechos de las y los trabajadores/as. Esto no debe suceder en este ni en ningún otro ámbito laboral. Señores esto es discriminación: Están violando los Derechos que se encuentran establecidos en la declaración Universal de los Derechos Humanos, en los Pactos y Tratados Internacionales, en la Constitución Nacional y en la Constitución Nacional donde se consagra el derecho a no ser molestado/a, discriminado /a ni ser objeto de ninguna diferencia por las ideas o preferencias políticas, así como las de otra índole. Preferencias e ideas que NO DEBEN SER IMPUESTAS DIRECTA O INDIERECTAMENTE SOBRE NINGUNA PERSONA

Finalmente se recordó que «el derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afecten a nuestra comunidad a nivel local, implica el derecho a optar por las formas y los espacios de participación político –partidaria que cada persona elija según su libre albedrío, y eso NO DEBE ser moneda de intercambio para puestos de trabajo , ni forzar obligación de adherir o difundir a tal o cual acción de gobierno de turno , ni mucho menos condicionar la estabilidad , o lo que es peor , la posibilidad de pérdida de trabajo de absolutamente NINGUNA persona.