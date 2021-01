El PJ chubutense reúne hoy con Alberto Fernández.

José Salvador Arrechea, presidente del Consejo Provincial del PJ de Chubut, expresó a La Posta Comodorense Radio que un sector del peronismo acuerda con realizar una consulta popular por el tema minero junto a las elecciones legislativas de este año.

“Hay que verificar la precisión del mensaje. Hoy el compañero Carlos Linares tiene una reunión y vamos a saber la postura precisa del presidente de la Nación. Obviamente que sabemos que él es impulsor de los proyectos mineros, pero siempre aclarando que es con licencia social”, explicó respecto del encuentro que se concretará esta tarde en Buenos Aires.

Arrechea agregó que “Para nosotros, por lo menos yo pienso eso y muchos compañeros también, la licencia social esta más allá de los legisladores y debe estar en manos de una consulta popular con el voto del pueblo. Pero el partido no ha tomado una postura respecto de eso y es una posición que tomaremos más adelante, aunque el partido si ya definió un posicionamiento sobre el tema minero y el debate en la provincia”.

Para el referente justicialista, “En esta reunión con el Presidente entiendo que se hablará del tema de la minería, pero también a la situación y el gobierno provincial. Esperamos exponer nuestro punto de vista con total claridad”.

Entorno de las posturas a favor de la cuestión minera, indicó que “Somos un partido donde se adhiere voluntariamente y los afiliados tenemos derechos y obligaciones; una de las obligaciones es acatar las decisiones que toma el partido y quien no lo haga estará incurso en una infracción y los organismos partidarios tendrán que analizarla”.

Finalmente Arrechea señaló que “Muchos entendemos que el debate por la minería excede al partido y en Chubut se ha transformado en una cuestión de carácter cultural, que merece la opinión directa del pueblo como establece la Constitución. Por ahora es una propuesta y no una definición oficial del partido, pero algunos creemos que se debe sumar esta consulta a las elecciones legislativas de este año”.

La nota: