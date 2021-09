El PICh convoca a votar el domingo y ejercer el derecho

César Treffinger, precandidato a senador por el Partido Independiente de Chubut (PICh), admitió a LU4 que hay mucho malestar entre el electorado y que muchas personas piensan en no votar o hacerlo en blanco.

“Estamos observando el crecimiento de la intención de voto que estamos teniendo en toda la provincia, la gente nos esta acompañando mucho y se descarga de su hastío porque pensaba votar en blanco o no ir a votar. Ellos nos dicen que les damos esperanza para ir a votar”, explicó.

Luego indicó que “Entendemos que es cierto que mucha gente que no quiere ir a votar o votar en blanco, es algo que ya se viene dando en otras provincias; pero queremos decirle a la comunidad que la única forma de ejercer su derecho democrático es ir a votar, para así poder elegir a quienes nos van gobernar”.

Finalmente sostuvo que “El que no va a votar tiene que saber que favorecerá a quien salga primero, porque solamente se contabilizan los votos escrutados y positivos; por eso los convocamos a votar para elegir a quienes los van a representar”.