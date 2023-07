El Petroka, el lunes en la feria del Libro

Actor, músico y standupero de Cinco Saltos, Río Negro, Mario

Uribe . Tras una serie de streamings, temporada de verano en Las Grutas y shows en Capital Federal, “El Marito”, como se hizo popularmente conocido vuelve a Comodoro en el marco de la Feria del Libro.

“ Buena Petroka’ es un espectáculo de humor para toda la familia, en el que no solo vemos al personaje, con sus monólogos y sus historias, también hay una parte en la que hago monólogos sobre mi vida, mi infancia, mi paso por el colegio primario, el bullying de aquella época, la crianza con mis abuelos, el alto valle de Río Negro y Neuquén. Además, el show tiene algunas partes musicales”, relató.

-¿Cómo trabajaste el pasaje del contenido viral a espectáculo teatral?

-Después de la viralización del video, Braian y Sergio Gonal (Bramaicas producciones) me contactaron para realizar un streaming en plena pandemia. Al principio, creí que era una joda y empecé a chusmear la página de ellos. No lo podía creer. Nos sentamos a armar un bosquejo y me puse a escribir material nuevo que la gente no haya visto aún en mi página. Después de eso, comenzamos a salir a los teatros. Yo hago stand up y estudié la carrera de arte dramático, pero aún no había pisado escenarios importantes.

“La gente va conociendo poco a poco al personaje y lo que les hace reír, más allá de que conozcan o no sobre la actividad petrolera, es la actitud del Petroka, su forma de hablar, su gran poder adquisitivo y el amor propio que se tiene”. “Obviamente, me pasó, por ejemplo, en la Calle Corrientes, algunas personas no entendían un remate que tiene un poco de terminología o la jerga de los viejos del campo. Pero sí se conectaban mucho con las historias de Marito. La gente se ríe y eso es lo bueno”.