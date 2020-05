El personal de la salud denunció situación “desesperante” por la falta de pago

Los médicos, enfermeros y todo el personal del Hospital Regional y el Hospital Alvear dieron a conocer una carta pública sobre la implicancia de seguir cobrando los salarios con atraso en medio de la pandemia.

“Fue muy breve el tiempo en que pudimos cobrar en tiempo y forma, luego de las elecciones se volvió al pago escalonado; la falta de pago nos ha afectado a todos y por eso estamos mostrando la realidad del sistema de salud en nuestra ciudad, aunque sabemos que los vamos a tener. En estos tiempos en que la salud ha sido revalorizada creemos que en Comodoro esta descuidada”, sostuvo el médico.

“Necesitamos que esta realidad se sepa a nivel nacional y actúe para resolverla porque esto no da para más. Nos hemos endeudado y estamos intentado pagar las deudas para sobrevivir, quedando muy lejos de tener una vida digna”, amplió.

Fernández explicó que “todavía seguimos sin cobrar los salarios de abril, estamos un mes atrasados porque a finales de abril cobramos el salario de marzo; pero durante los meses de enero y febrero nos fuimos adeudando por los enormes atrasos que casi llegaron a los tres meses, por eso estamos un círculo vicioso de atrasos y deudas constantes”.

El médico indicó que “entendemos que no es el momento de realizar paros o huelgas, pero sí decidimos mostrar nuestro reclamo manteniendo la distancia social cuando nos manifestamos en algunos cajeros y mostrando nuestras quejas en cada uno de los servicios. La soga nos esta apretando cada vez más el cuello y vamos a ir definiendo qué otras acciones vamos a realizar porque esto es muy desesperante”.

Finalmente expresó que “se han efectuado acciones coordinadas para equiparnos frente a la pandemia, esa ventana de tiempo nos ha permitido prepararnos y formarnos a la espera de la llegada de la pandemia aunque esperamos que los picos no sean grave”.

La nota: