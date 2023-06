El periodista Martín Ulacia será el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda en Chubut

El periodista comodorense se presentará para las elecciones PASO del domingo 13 de agosto, y declaró: “Acepté este desafío con la convicción de que la izquierda tiene que ser la referencia política de las grandes luchas populares que recorrieron la provincia durante los últimos años, por su programa político y su presencia en las mismas. He recorrido toda la provincia con mi investigación y la publicación de mi libro “No fue no”, y es la conclusión a la que he llegado y con la cual me comprometo, poniendo el cuerpo”.

“En esta campaña vamos a denunciar cada uno de los atropellos y ataques contra el pueblo de Chubut: los incumplimientos salariales; los intentos frustrados de seguir avanzando con el extractivismo por medio de la megaminería y la depredación de los territorios; la represión y la criminalización de la protesta y los ataques a las comunidades originarias. Estas voces han estado ausentes en el Congreso Nacional si hablamos de los últimos diputados y diputadas de Chubut, representantes del peronismo en todas sus variantes, la oposición derechista de Juntos por el Cambio y ni hablar los liberfachos de Milei. Mi banca estará al servicio de estas luchas, para potenciarlas, y ganar el partido donde siempre se gana, en las calles. El programa del Frente de Izquierda es el único que plantea una ruptura real con los políticos capitalistas que han gobernado Argentina, y todos han fracasado. La izquierda tiene el desafío de marcar un rumbo político alternativo para las y los trabajadores frente a la crisis. El ajuste, el saqueo ambiental y la represión no pueden ser la salida”, destacó Ulacia.

“Estas elecciones nacionales empalmarán con las provinciales y municipales del Frente de Izquierda en Chubut, donde hay que destacar las candidaturas de Emilse Saavedra a gobernadora y Julieta Rusconi como vice, así como Santiago Vasconcelos como primer legislador provincial, Tatiana Dambrauskas como candidata a intendenta de Comodoro Rivadavia, Daniela Gordiola como intendenta de Lago Puelo, Rodrigo Carretoni como intendente de Puerto Madryn y Daniel Catalán, como intendente de Trevelin”.

“A nivel nacional vamos con la fórmula Gabriel Solano- Vilma Ripoll, por una izquierda totalmente independiente de los bloques políticos que hundieron el país y que se planta en las grandes luchas de esta etapa”, finalizó.