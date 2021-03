El paro del sector de salud afectará la atención en clínicas

Los trabajadores de Salud de todo el país realizarán hoy un paro de actividad «por nuestro salario, dignidad y trabajo» de tres horas por turno en clínicas privadas, en las que solo se atenderán emergencias.

La medida de fuerz implica que no habrá atención a la mañana, de 9 a 12, a la tarde de 14 a 17, y a la noche de 21 a 23.

Juan Gabriel Seleme, director de Clínica del Valle, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, se refirió a la solicitada de las Entidades Prestadoras de Salud y sostuvo que están imposibilitados de hacer frente a los reclamos de incremento salarial. No se descarta pedir un aporte extra a pacientes de algunas obras sociales.

“Estoy en la parte empresarial, somos los que no estamos con posibilidades de acceder al pedido de los trabajadores sabiendo que se lo merecen ampliamente. Tenemos empleados que han trabajado en un contexto de crisis y pandemia, le debemos respeto y somos agradecidos de lo que pasó el año pasado y lo que creemos que va a seguir pasando. Para que podamos hacer frente y no hipotecar a nuestros propios trabajadores es que tenemos que contar con los recursos suficientes para cumplir con eso”, explicó.

Por otro lado, el director apuntó a las obras sociales privadas y nacionales. “Lo que nos ha pasado es que los financiadores hayan recompuesto los valores con las clínicas. Las prepagas están una situación irregular, porque han tenido rentabilidad el año anterior pero no se han recompuesto los valores para la atención de sus pacientes. Estamos con problemas con los privados y los nacionales como es el caso de PAMI”, agregó.

En Chubut “la provincia ha podido recomponer en parte algo de los valores, pero nos pone en una situación desagradable decirle a nuestros trabajadores que no podemos afrontar un aumento salarial que consideramos que es justo”.

“Los financiadores aumentan en marzo, esa es toda la pauta que hemos tenido en todo el año de los prepagos un 13 por ciento. Con estos valores no podemos recomponer salarialmente y absorber los costos de la pandemia, más aún con un montón de gente licenciada por edad o enfermedades. Es muy difícil. No vamos a hacer un lock out patronal, algunas personas de algunas financiadoras tendrán que abonar algún aporte compensador, esa puede ser una de las medidas”, señaló.