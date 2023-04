El Papa habló con diez jóvenes sobre el aborto, los abusos y el sexo

“Amén. Francisco responde”, es un documental que llegó el 5 de abril a Disney+ y en el que el papa Francisco se juntó con un grupo de jóvenes hispanos para charlar de la actualidad.

Este 5 de abril, Disney+ estrenó el documental “Amén. Francisco responde”, que presenta una conversación de más de una hora entre el Santo Padre y 10 jóvenes de distintas partes del mundo, que lo cuestionan sobre diversos temas como el aborto, la sexualidad, los abusos en la Iglesia y el papel de la mujer.

El documental de 83 minutos es dirigido por los periodistas españoles Jordi Évole y Màrius Sánchez. Se grabó en junio de 2022 en un edificio del barrio el Pigneto, en Roma.

Los jóvenes que preguntan al Papa y comparten sus experiencias con él son de España, Senegal, Argentina, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Colombia.

¿El Papa Francisco tiene sueldo?

“¡No, a mí no me pagan nada! Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido. Yo no tengo sueldo, y a mí eso no me preocupa, porque sé también que me dan de comer gratis”, responde el Santo Padre, y agrega que su modo de vida es modesto, “como la de un empleado de medio nivel”, y que para gastos mayores prefiere pedir ayuda a otros y no al Vaticano.

Con algo de ironía, el Papa les dice a los jóvenes qué hace cuando una organización necesita ayuda financiera: “¡Tú pide, les digo, que acá adentro roban todos! Así que sé yo dónde se puede robar y te mando el dinero. Qué quiero decir con eso, que cuando veo que hay que ayudar a alguien, ahí sí voy y pido al encargado de las ayudas”.

El Pontífice refiere luego que a veces la Iglesia “se oxida” porque se transforma “en un club de gente buena que cumple sus cosas religiosas”.

Cuando esto sucede, prosigue, “falta el coraje de salir a las periferias. Para mí esto es clave. Cuando miras la realidad desde el centro, sin quererlo, vas armando vallas protectoras, que te van alejando de la realidad y pierdes noción de la realidad. Si quieres ver qué es la realidad, anda a la periferia. ¿Quieres saber lo que es la injusticia social? Anda a la periferia. Y cuando digo periferias no sólo hablo de pobreza, sino culturales, periferias existenciales”.

Migración y racismo

Medha, una joven de origen indio nacida en Estados Unidos, ofrece su testimonio sobre la migración y el racismo, a lo que el Papa Francisco responde denunciando la explotación de personas.

“Esto sucede hoy, sucede en los límites de Europa y, a veces, con la complicidad de alguna autoridad que los manda de vuelta. Hay países en Europa, no los quiero mencionar para no tener un problema diplomático, que tienen pequeñas ciudades o pueblos casi vacíos, pueblos donde no hay más de 20 ancianos y campos sin cultivar. Y estos países, que están sufriendo un invierno demográfico, tampoco reciben al migrante”, afirma el Santo Padre.

Los jóvenes cuestionan al Papa sobre el papel de la Iglesia en la época de la colonia, a lo que el Pontífice responde que él intenta limpiar la mundanidad espiritual que ha encontrado en el Vaticano.

“La reforma de la Iglesia tiene que empezar desde dentro, y la Iglesia siempre tiene que ser reformada, siempre, porque a medida que avanzan las culturas, las exigencias van cambiando”, destaca.

Dora, una joven evangélica ecuatoriana, narra su experiencia con el bullying, que incluso la llevó a pensar en quitarse la vida; y el Santo Padre la oye y la consuela.

Aborto: ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema?

El diálogo sobre el aborto comienza con una de las jóvenes que pone un pañuelo verde en las manos del Papa, con la frase “aborto libre, seguro y gratuito”, tras lo cual se inicia un debate en la que sólo una de las muchachas se manifiesta a favor de la vida y en contra de esta práctica.

A su turno, el Papa resalta: “A los curas siempre les digo que cuando se acerca una persona en esa situación, con un cargo de conciencia, pues es dura la huella que deja un aborto en la mujer, que por favor no pregunten mucho y sean misericordiosos, como es Jesús”.

“El problema del aborto hay que verlo científicamente y con cierta frialdad. Cualquier libro de embriología nos enseña que al mes de la concepción ya está delineado el ADN y están dibujados todos los órganos. Por tanto, no es un montón de células que se juntaron, sino que es una vida humana”, prosigue.

El Papa Francisco plantea después dos preguntas: “¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? O si yo recurro a un médico, ¿es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema?”.

Al referirse al drama por el que pasan las jóvenes que afrontan un embarazo no deseado, el Pontífice manifiesta que “conviene llamar a las cosas por su nombre. Una cosa es acompañar a la persona que hizo esto y otra cosa es justificar el acto”.

Los abusos en la Iglesia

Juan, joven español, le muestra al Papa una carta escrita por él, en la que se indica que la Congregación –hoy Dicasterio– para la Doctrina de la Fe determinó que un profesor de un colegio del Opus Dei en España, acusado de abusos, debía ser restituido en su buen nombre y se le exonera de responsabilidad.

El Santo Padre se compromete a revisar el caso y los jóvenes lo cuestionan por la respuesta, que consideran generalmente negligente, ante los abusos en la Iglesia.

“Estos casos de abusos con menores no prescriben. Y si por los años prescriben, yo levanto la prescripción automáticamente. No quiero que esto prescriba nunca”, asegura el Papa Francisco.

Toda persona es hija de Dios

Celia, una joven que dice ser no binaria y cristiana, pregunta al Papa si sabe qué significa ser no binaria, a lo que el Santo Padre responde que sí, pero igualmente ella comenta que “una persona no binaria es aquella que no es ni hombre ni mujer o, al menos, no totalmente ni todo el tiempo”.

Al preguntarle a Francisco sobre si hay lugar para ella en la Iglesia, el Papa contesta: “Toda persona es hija de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, mi deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie. A nadie”.

Después cuestiona a quienes rechazan a estas personas y resalta que “esa gente son infiltrados que aprovechan la Iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la Iglesia”.

¿Sacerdocio para mujeres?

Al ser preguntado sobre si se puede abrir el sacerdocio para las mujeres, el Papa explica que ““no es mejor ser sacerdote que no serlo”, y recuerda que la teología enseña que este es un ministerio reservado para los hombres.

El Papa subraya luego la importancia de la maternidad de las mujeres y recuerda que la Iglesia es madre. “Es la Iglesia y no el Iglesia”, destaca.

La belleza de la sexualidad humana vs. la pornografía

Una colombiana de nombre Alejandra le cuenta al Papa que crea pornografía y que luego la distribuye en redes sociales, algo que según ella le ha permitido valorarse más y tener más tiempo con su hija.

El Papa escucha atentamente, valora la importancia de las redes y responde: “Si tú a través del medio vendes droga, por ejemplo, estás intoxicando a la juventud, estás haciendo daño, estás fomentando un delito. Si tú a través del medio haces contactos mafiosos para crear situaciones sociales, es inmoral. La moralidad de los medios depende de para qué los uses”.

“El que es adicto a la pornografía es como que fuera adicto a una droga que lo mantiene en un nivel que no lo deja crecer”, agrega.

El Papa Francisco explica entonces que “el sexo es una de las cosas bellas que Dios dio a la persona humana. El expresarse sexualmente es una riqueza. Entonces, todo aquello que disminuya la real expresión sexual te disminuye a ti también, te parcializa y te empobrece esa riqueza”.

“El sexo tiene su dinámica, tiene su razón de ser. La expresión del amor es probablemente el punto central de la actividad sexual. Entonces todo aquello que te lo tire para otro lado y que te lo saque de esa dirección te disminuye la actividad sexual”.

El Santo Padre precisa luego que la catequesis sobre sexo aún “está en pañales” y que los fieles deben orientarse hacia una enseñanza cada vez más sólida.

Testimonio cristiano

María, joven católica, comparte que la fe le da sentido a su vida y el Papa le recuerda que dar testimonio no es algo fácil.

“El testimonio de fe que das a mí me toca el corazón porque hace falta ser valiente para decir lo que estás diciendo en esta reunión. Gracias por tu testimonio”, afirma el Papa.

“No te quiero asustar, pero toma fuerzas y prepárate para la prueba. Sigue haciendo bien estas cosas, pero cuando llegue la prueba, no te asustes, porque también en el momento de oscuridad está el Señor, que se esconde”, añade el Santo Padre.

Lucía, joven peruana que sufrió abusos psicológicos en una comunidad religiosa y que se muestra en el documental abrazando a otra muchacha, dice ser más feliz ahora que no es creyente.

A lo que cuenta la joven, el Papa Francisco responde: “Este lugar malo, este lugar de corrupción, este convento me deshumaniza, vuelvo adonde salí, a buscar la humanidad de mis raíces. A mí no me escandaliza eso”.

Para concluir el diálogo, el Pontífice recuerda que el camino de la Iglesia es el de la fraternidad, y eso no se debe negociar.