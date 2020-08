El padre Tono y su mensaje contra la megaminería

El padre Tono, sacerdote salesiano en la misión de la meseta central norte de Chubut, emitió un mensaje a la comunidad “en contra de la megaminería y en defensa de la iniciativa popular 2020”.

“Vivo y conozco la realidad y a las personas con su rostro trabajado por el tiempo, por la edad y por la rigurosidad del clima y la intemperie. Muchos han trabajado en el campo, han vivido frente al viento y la nieve, el sol y la sequía… han nacido, vivido y envejecido en la meseta”, comienza su escrito el padre.

De inmediato asegura que “los partidarios de la megaminería nos acusan, a los que no deseamos la minería a cielo abierto, con explosivos y químicos, de ser alimentados por el gobierno, de no vivir en la meseta, de no entender sobre minería, de tener una vida fácil y segura. No es así, señores megamineros, muchos vivimos y compartimos la vida, las ilusiones, las luchas y las esperanzas de la meseta, Muchos no estamos de acuerdo con la megaminería y la extracción de metales de nuestro suelo”,agrega.

También recuerda que “nos duele la falta de trabajo y somos sensibles. Elevamos nuestra voz al gobierno, a los jefes de las comunas, y a los que tienen capital para que pongan en funcionamiento el campo, para que apoyen con animales a los mini productores, que insistan a los estancieros y a los dueños de las grandes extensiones agrícolas ganaderas que reabran sus campos a la producción ovina, caprina, vacuna y yeguariza. Si la megaminería comienza a contaminar el subsuelo, nos quita la única posibilidad de agua para vivir”, relata.

Más adelante, señala que “la megaminería como estrategia de desarrollo para la meseta central norte, una de las más postergadas de la Patagonia, es un mito y una mentira. No crea trabajo local y sustentable, como se dice.

Por otra parte, dicen que darán trabajo a unas cinco mil personas muchos, casi todos de afuera. En un pueblito, por ejemplo, Gan Gan, de unas novecientas personas. Les decimos que ese lugar perderá absolutamente su identidad, su cultura, su forma de vivir, su paz. Será una especie de “Lejano Oeste”, donde el que manda no va a ser el Estado, sino las empresas mineras”, remarca.

“Carentes de todo, menos de dignidad”

Además recuerda que “en la meseta estamos abandonados y carentes de todo, pero NO de dignidad. Vivir en ella es duro. Pero amamos nuestra tierra. Las comunidades aborígenes, comprendidas y apoyadas por el Convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, refrendado por el Gobierno nacional, exigen ante este tipo de emprendimientos extractivos y de posible desarrollo una CONSULTA PREVIA a dichas comunidades mapuches tehuelches. Consulta previa, que no se realizó. Bien informada, que no lo puede hacer la empresa minera. Exigiendo respeto total y sin presiones a la decisión de las comunidades que forman el Pueblo originario, mapuche tehuelche, en la meseta.

Las comunidades, de lo que sé y he conversado con ellas, rechazan la megaminería porque quieren que se les respete la tierra, el agua y el aire. Que se les respete sus tradiciones, su cosmovisión y su identidad… El proyecto Navidad está sobre territorio aborigen, si no por ¿qué profanaron y sacaron el Chenque y lo trasladaron a Blancuntre? “ se pregunta.

Finalmente, el padre apoya “ totalmente la iniciativa popular que desea inquietar a los Legisladores, para que una vez por todas, descubran la fuerza de la decisión popular y legislen a favor del pueblo, confirmando el respeto y el uso humano del agua, de la tierra y del aire y que no queden en manos de empresas que pueden saquear y contaminar. El agua vale más que el oro, el agua sostiene la vida.No es no.”, concluye.