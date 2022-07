Podes ver en vivo el ofrecimiento de tierras en Rada Tilly

Hoy, de 9.30 a 14, se desarrollará la apertura ofertas para la adquisición de 17 lotes en Rada Tilly, que van de los 359 a los 450 metros cuadrados y se encuentran ubicados en el barrio Tierra Joven y en el sector noreste de la ciudad.

En este caso particular, para la preadjudicación, los terrenos saldrán a la venta con un precio base de 15 mil pesos por metro cuadrado y cada oferente podrá ofertar hasta por cinco lotes.

“Los fondos recaudados de este Ofrecimiento tendrán como destino la financiación de la ‘Pavimentación Urbana año 2022 – Avda. Urtubey’, una obra muy esperada y demandada por los vecinos de Rada Tilly”, explicó la Concejal Gilda Olguín, Presidente de la Comisión de Adjudicación, Venta y Concesión de Tierras Fiscales.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de la preadjudicación queda a cargo de la Comisión de Adjudicación, Venta y Concesión de Tierras Fiscales, y será efectuada teniendo en cuenta la mejor oferta económica presentada.

Siguiendo con la política de tierras para residentes que emprende el Municipio, si bien el Ofrecimiento Público de Tierras no exige residencia en Rada Tilly como condición para participar, quienes residan efectivamente en la ciudad tendrán un plus que los beneficiará –solo a los fines de la evaluación – con un incremento del 2% en su oferta económica (en caso de que acrediten una residencia mínima entre 1 y 5 años); mientras que quienes demuestren una residencia superior sumarán un 1% más por cada año de residencia acreditado que se adicionará al 2% anterior, con un límite máximo del 12,5 %.

“Además uno de los requisitos que deben cumplir dentro del Ofrecimiento Público tanto los oferentes como sus cónyuges o convivientes, es no ser titulares de inmuebles dentro de la Provincia del Chubut”, agregó la Concejal.

La fecha de presentación de los pliegos y la documentación requerida en los mismos, es hasta hoy de 7:30 a 9:00 hs. en el Honorable Concejo Deliberante de Rada Tilly (ubicado en calle Antártida Argentina Nº 327); y la apertura de sobres será ese mismo día y lugar, a las 9:30 hs.

https://www.facebook.com/events/516486160167235/

Por información y consultas comunicarse al: 445-3369/70 (interno 109), y en caso de tener dudas o dificultad para la preparación de las ofertas también se pone a disposición el correo electrónico gabinete@radatilly.gob.ar .