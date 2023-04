El oficialismo descartó el tratamiento para mañana del nuevo contrato con la SCPL

Los ediles de la oposición advirtieron que se buscaba tratar de manera urgente el nuevo convenio con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, pero desde el oficialismo legislativo rechazaron esas denuncias.

Tomás Buffa, concejal de Juntos por el Cambio, indicó a LU4 que “La extraordinaria se hará mañana a las 13 horas y partir de ahí tomará estado parlamentario el contrato con la SCPL por diez años por la prestación del servicio eléctrico, cloacas y saneamiento. Ahora estamos analizándolo y esperando que nos envíen más información y los anexos que no están incluidos”.

“No obstante vamos a estar atentos que en la sesión de mañana no aparezca este u otro proyecto que no estaba previsto y no tiene lógica la convocatoria a extraordinaria para solamente ingresar el proyecto”, agregó.

Rechazo del oficialismo

Gustavo Reyes, edil del Frente de Todos, expresó a LU4 que “Mañana tomará estado parlamentario y luego pasará al tratamiento de comisión, lo que luego incluirá la convocatoria a audiencia pública y los tratamientos en primera y segunda lectura”.

“No estamos de acuerdo con el planteo de la oposición con que mañana queríamos darle tratamiento a un tema de estas características, porque es un tema que necesita de un análisis profundo y lo haremos en reuniones plenarias del Concejo y poder llegar así al 31 de mayo con el nuevo convenio”, explicó el concejal.