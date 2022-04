El Municipio y Provincia reconocieron a excombatientes de Malvinas

El acto, con entrega de diplomas y medallas, se llevó a cabo en el Predio Ferial homenajeando a veteranos de guerra de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Cushamen. El acto fue presidido por el intendente Juan Pablo Luque y el gobernador Mariano Arcioni. “El pueblo de Comodoro va a mantener la causa de Malvinas y quienes tenemos responsabilidades públicas, tenemos la obligación que en el futuro nuestros hijos continúen recordando esta causa”, subrayó el jefe comunal.

En el marco de las actividades programadas por el 40° aniversario de la Gesta de Malvinas, el intendente Juan Pablo Luque y el gobernador Mariano Arcioni presidieron la entrega de 200 medallas y diplomas a excombatientes.

El acto se realizó en el Predio Ferial contando con la participación de veteranos de guerra de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Cushamen, como también funcionarios provinciales y municipales, y concejales.

En este sentido, Luque ponderó el agasajo que coordinaron el Municipio y el Gobierno provincial en memoria de estos 40 años de la Gesta de Malvinas y destacó el sentimiento que tiene la comunidad por las islas. “Tenemos que seguir trabajando para que la causa de Malvinas continúe y el recuerdo hacia nuestros héroes debe ser una prioridad. No sé si hay muchas ciudades en la Argentina donde exista el sentimiento que tenemos por los excombatientes”, subrayó.

“Lo han hecho por cada uno de nosotros, ha calado muy hondo en el corazón de esta región y por eso hoy fue un día de emoción para quienes escuchábamos los discursos, que recordaban aquellos momentos que con solo 18 años tuvieron que ir a defender la patria para recuperar un territorio que es nuestro”, agregó.

Continuando en esta línea, el jefe comunal manifestó que los excombatientes merecen un reconocimiento eterno. “Cuando nos decían gracias por este reconocimiento y por lo que estamos viviendo en estos días, créannos que no tienen nada para agradecernos porque somos nosotros los que vamos a estar eternamente agradecidos y orgullosos de cada uno de ustedes”, aseguró.

“Nosotros somos gestores y tenemos la obligación de recoger el guante con el gobernador y los legisladores para ponernos a trabajar de forma urgente para poder solucionar cada uno de los inconvenientes que no están resueltos”, añadió.

Asimismo, Luque sostuvo que desde el Municipio se doblegan esfuerzos para solucionar las inquietudes. “El pueblo de Comodoro va a mantener la causa de Malvinas y quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos la obligación que en el futuro nuestros hijos continúen recordando esta causa”, afirmó.

*Solidaridad y amor a la patria*

Por su parte, el gobernador recordó el conflicto bélico y lo que ocurrió con posterioridad. “Me invade la emoción sobre todo por los comodorenses, porque esta ciudad el centro de operaciones. A medida que pasan los aniversarios, seguimos escuchando las experiencias de jóvenes que han tenido 18 o 20 años y todo lo que han pasado. Yo lo que rescato son los valores de solidaridad, sacrificio, compañerismo y esfuerzo, pero por sobre todas las cosas el honor de defender la patria”, consideró.

“Las Islas Malvinas nos une en la lucha, la esperanza y el deseo de querer volver a ver a nuestra querida bandera celeste y blanca flameando en esa tierra que es nuestra”, añadió.

“Los reclamos van a continuar por los medios que corresponden, pero para recordar hay que enseñar y transmitir. Por eso hay que mantener viva esa llama y querer recuperar las islas que son nuestras”, aseguró.

*“Nuestros héroes nos unen”*

Asimismo, el presidente de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas Comodoro Rivadavia, Roberto Barrientos, agradeció el esfuerzo que realizaron las autoridades para que tuvieran el reconocimiento hacia todos los veteranos de guerra en esta entrega de medallas y diplomas. También subrayó la importancia de terminar la sede social de Comodoro Rivadavia y ratificaron el compromiso por finalizar las sedes de Sarmiento y Esquel.

“Nuestras heridas de guerra no son visibles al ojo humano, ellas quedaron marcadas a fuego en nuestras almas. Trabajamos duramente desde nuestras instituciones para tratar de devolver el cariño y el afecto a nuestra comunidad que tanto nos devolvió. Señor gobernador y señor intendente los invitamos a la búsqueda de soluciones a nuestra comunidad de veteranos de guerra y sus familias. Sigamos en esta misma ruta. Nuestros héroes nos unen, nuestros héroes que quedaron como centinelas en nuestras Islas Malvinas son la luz que nos guían a un futuro mejor”, aseveró Barrientos.

Mientras que el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia, Juan Pérez, valoró el desarrollo de la jornada acompañado por la comunidad. “Fue una caricia al alma para nosotros porque nos hacen saber que contamos con el afecto de toda la comunidad».

Sin embargo, lamentó que «la entrega de medallas se tendría que haber hecho con la presencia de aquellos que hoy no están. Han fallecido muchos camaradas en la isla como durante estos 40 años. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que notamos la ausencia porque tendrían que estar recibiendo su medalla como corresponde. Esta entrega de medallas está dedicada a todos aquellos que hoy no están y a todos aquellos que luchan para que la causa de Malvinas no se pierda”, destacó Pérez.