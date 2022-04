El Municipio y la SCPL concretarán una obra fundamental para la Unión de Excombatientes de Malvinas

Fue una gestión que los veteranos solicitaron al intendente Juan Pablo Luque y la SCPL accedió rápidamente. “Estamos muy contentos de aportar un granito de arena entre todos, porque es la forma de seguir demostrando que no olvidamos a nuestros héroes”, manifestó Luque.

Del acto desarrollado en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada participaron el viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, el secretario de Economía, Germán Issa Pfister; la presidenta de la SCPL, Anabella Cardillo; el gerente general, Ezequiel Suazo; y el presidente de la Unión de Excombatientes de Malvinas, Roberto Barrientos.

En ese marco, el intendente Juan Pablo Luque, expresó que “estamos muy contentos de aportar un granito de arena entre todos” y recordó que “nos juntamos con Roberto hace un mes y esto tiene que ver con todo lo que estamos viviendo por los 40 años de Malvinas. Apenas nos comentaron la situación, lo gestionamos y valoro la excelente predisposición de la SCPL para actuar rápidamente”.

Al respecto, aseguró que “es un tema que para nosotros puede no representar algo de gran magnitud, pero para ellos sí es importante, porque les genera un dolor de cabeza, un problema, y ellos llevan adelante actividades en su sede que pretendemos seguir apuntalando”.

“Me parece que esta es la manera de seguir homenajeándolos. El fin de semana quedó demostrado que la ciudad de Comodoro, sus instituciones y el Estado nos sentimos muy orgullosos de que no olvidamos y nos quedó grabado a fuego lo que fue la causa Malvinas”, sostuvo.

Trabajo en conjunto

Por su parte, desde la SCPL, la presidenta Anabella Cardillo, manifestó que “es un placer poder realizar este aporte en el marco de lo que fue la conmemoración de la Gesta de Malvinas, donde es importante homenajear y no olvidar que las Malvinas son argentinas”.

Sobre el comienzo de la obra, advirtió que “ahora que ya tenemos el convenio firmado, comenzaremos con las gestiones pertinentes, con lo que es la mano de obra y los recursos necesarios, pero será de inmediato. Claramente llevará unos días de ejecución pero comenzará pronto”.

Por último, el presidente de la Unión de Excombatientes, Roberto Barrientos, dijo: “En el recordatorio del día del veterano y los caídos en Malvinas, realizamos este agradecimiento porque siempre decimos que como institución a veces se nos hace muy difícil conseguir objetivos. Y sin el acompañamiento del Municipio, en la persona de Juan Pablo Luque y la SCPL esto no se podría logar. Todo suma y Malvinas nos une”.