El Municipio volvió a aportar tres respiradores al sistema público provincial

De esta manera, el Hospital Alvear suma tres camas para terapia intensiva de pacientes con covid-19. El nosocomio las necesitaba con urgencia y el Municipio acercó los aparatos de manera inmediata este domingo. “A donde se necesite, el Municipio siempre estará”, precisó la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic.

Al respecto, la subsecretaria de Salud Municipal, Gabriela Simunovic, explicó que “se comunicó el director del Hospital Alvear, dr. Gustavo Blanco, con quien tenemos un diálogo y trabajo permanente en la atención de esta pandemia, y nos advirtió que necesitaban con urgencia algunos respiradores”.

“El Municipio ya los había adquirido y estaba previsto entregarlos durante la semana, pero la urgencia ameritó poder adelantar la entrega este domingo”, agregó. El Hospital, que ahora cuenta con 14 camas, había podido sumar un terapista y algunos enfermeros por lo cual pudo ampliar la terapia con el recurso humano especializado y la incorporación de tres camas más con respiradores.

En ese marco, la funcionaria municipal reconoció que “los hospitales públicos provinciales saben que donde se necesite, el Municipio siempre estará y aportará lo que pueda, ya lo ha demostrado la gestión de Juan Pablo Luque durante todo el 2020 con aportes de elementos fundamentales para contener el covid, insumos, aparatos y obras para los nosocomios”.

Por otra parte, Simunovic advirtió que “todos estos aportes no serán efectivos si en contrapartida no se logra bajar el ritmo de contagios y de internación de personas con covid-19. Entre la primera semana de mayo y la tercera la positividad aumentó de un 31% a 46%, con un pico de 50%. Hay que acatar las medidas, entender que es necesario no juntarse ni exponerse por unos días para intentar frenar el avance de esta segunda ola”.

Más vacunas y dos centros de testeos

Este 25 de mayo permanecerán abiertos los dos centros de testeo, en el horario de 9 a 13 horas, tanto en la Sociedad Rural como en la vecinal del barrio Ciudadela, por lo cual, aquellos que presentes síntomas compatibles pueden acudir en lo posible con 48 horas de sintomatología para que el testeo resulte más efectivo.

Por otro lado, este lunes y martes se continúa vacunando en el GMN°2 a personas convocadas por turno y a mayores de 60 años sin turno, de 9 a 13 horas. En los próximos días llegarían más dosis según la comunicación oficial del gobierno nacional.