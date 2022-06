El Municipio sumó más viviendas sociales

Este viernes en horas de la tarde, el secretario de Economía, Germán Issa Pfister, llevó adelante la entrega oficial de una nueva vivienda en el barrio Abel Amaya.

Es importante resaltar, que a fin de brindar soluciones habitacionales a personas que realmente lo necesitan con urgencia, el Municipio lleva adelante un plan de más de 50 viviendas por año, realizadas con materiales de primera calidad a través del área de Hábitat.

En esta oportunidad, los que recibieron la gran noticia de contar con una nueva vivienda fue la familia Figueroa, quienes mostraron su enorme emoción al recibir a las autoridades municipales en su terreno.

Al respecto, Issa Pfister expresó que “estoy realmente emocionado al verlos con esta felicidad, nos llena de orgullo y es una gran responsabilidad de ahora en más seguir comprometiéndonos con esta acción social. Nos da ánimo para seguir trabajando, buscando la manera y los recursos para continuar brindando soluciones como estas».

«Estoy feliz por Daniel y su familia, por poder cumplir desde el Ejecutivo y entregar la casa como corresponde», sostuvo.

Por otro lado, destacó la labor de las áreas Municipales como Obras Públicas y Hábitat. “Hay necesidades que no pueden esperar y hay que actuar rápidamente, levantar la vara y superar los objetivos año a año a fin de incrementar las entregas”, puntualizó el funcionario.

*»Le escribí al intendente y acá está la respuesta»*

Por su parte, el beneficiario, Daniel Figueroa, contó la situación precaria en la que vivían respecto a su nuevo hogar: “Teníamos una habitación grande compartido con comedor y cocina».

Agradezco a Miguel Araneda, subsecretario de Hábitat, y la directora Roxana Córdoba que nos atendieron muy bien, además desde la red social del intendente me respondieron enseguida y cuando me llamaron no lo podía creer. Este lugar lo vamos a disfrutar con mi mamá, mi padrastro y dos hermanitos con mucha felicidad y comodidad”, manifestó.