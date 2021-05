El Municipio repartirá productos menstruales gratuitos

Jimena Cores, secretaria de la Mujer, género, juventud y diversidad de la Municipalidad de Comodoro, expresó a LU4 los alcances de la distribución de los productos de gestión menstrual sustentables.

“Estamos muy contentas porque venimos trabajando con la Secretaría de Salud desde hace mucho tiempo, algo que acordamos con el intendente empezar a trabajar en estos temas para desarrollar una política de igualdad”, comentó.

Cores agregó que “La idea no solamente es distribuir copas o toallitas menstruales reutilizables, sino también que sea un programa de salud integral porque con la pandemia muchas personas no se acercaron a hacerse los estudios ginecológicos anuales. Una vez finalizadas todas esas etapas se le darán los productos del programa y también se podrán realizar cursos al respecto”.

En ese marco receló que “La accesibilidad a estos productos es una política de igualdad en este tema porque siete de cada diez mujeres no tienen acceso a estos productos por problemas económicos, así lo determinó un estudio de Economía Feminista porque el 10% de los ingresos se gastan en el tema menstrual”.

Finalmente indicó que “Estamos pidiéndoles a una cooperativa local que nos abastezca de toallitas reutilizables, para de esa manera además generar puestos de trabajo para mujeres”.