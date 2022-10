El Municipio presentó la carrera del TC y cree que Comodoro serà plaza fija

El secretario de Economía, German Issa, junto a las autoridades de la ACTC y pilotos locales, lanzaron este viernes la 12° fecha de la temporada 2022 del Turismo de Carretera en nuestra ciudad. Con gran expectativa y la llegada de cientos de turistas, el gran evento será “el broche de oro de lo que fue el año en materia deportiva y de eventos”, destacó Issa.

En las instalaciones del Lucania Palazzo Hotel se realizó la presentación oficial del regreso del Turismo de Carretera (TC) y el TC Pista (TCP) al autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

Estuvieron presentes el secretario de Economía y presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el gerente general de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Fernando Miori; el presidente del Auto Moto Club (AMC), Enrique Verde; los pilotos locales Marcelo Agrelo y Gustavo Micheloud; los pilotos nacionales José Di Palma y Juan Pablo Gianini; funcionarios del gabinete y concejales.

La máxima categoría del automovilismo nacional regresa a nuestra ciudad después de cinco años, con 74 equipos de competición que este fin de semana disputarán la 12ª fecha de la temporada 2022, con la presentación de los pilotos locales Marcelo Agrelo en el TC y Gustavo Micheloud en el TCP, quien el próximo año pasará a la máxima categoría.

Con la organización del Auto Moto Club y el acompañamiento del Municipio y la Provincia, miles de personas de todo el país se convocarán en Comodoro no solamente para disfrutar del espectáculo deportivo, sino también para conocer la ciudad y disfrutar de sus bellezas y el turismo.

En la conferencia, Germán Issa les dio la bienvenida a todos los presentes y los felicitó en nombre del intendente y todo el Municipio. “Creo que ya todos estamos sintiendo y viviendo lo que pasa en Comodoro en estos días y es lo que mueve un evento de esta categoría”. Destacó a Enrique Verde y a los dirigentes, porque “han estado en los detalles para que sea un evento de calidad como queremos tener”.

También, expresó que “estamos felices por el lado que nosotros venimos transitando en materia de turismo y sobretodo turismo de eventos. Hemos tenido un año que nos llena de orgullo por todo lo que sucedió en la ciudad en materia deportiva, y me parece que ésto junto con lo que va a ser a fin de año la Expo Deportes, es el broche de oro y la frutilla del postre de lo que fue el año en materia deportiva”.

Issa les deseó a todos los que llegaron de otras partes del país que “se sientan cómodos, estamos muy contentos de recibirlos y ojalá que esto se repita todos los años y que quede fija la fecha, que todos saben lo que es para Comodoro y la región este evento”.

*Volver a vivir el TC después de 5 años*



El gerente general de la ACTC, Fernando Miori, agradeció el “semejante esfuerzo” del Municipio para concretar la llegada de la categoría a nuestra ciudad. Ademas, analizó que “es interesante cuando se comprende este gran movimiento que Germán (Issa) destacaba, lo que es la ciudad, que está por fuera del autódromo, es un gusto estar de nuevo acá después de cinco años”.

Para Miori la ciudad tiene “un circuito interesante” con las reformas de la ACTC y afirmó que Enrique Verde fue “la pieza fundamental de todo el esfuerzo de la provincia, el Municipio y la jugada de la ACTC para venir acá”.

Por su parte, el presidente del AMC, Enrique Verde, reconoció que “Germán Issa y Juan Pablo Luque me dieron una mano muy grande” para hacer posible el regreso de la categoría más popular del automovilismo nacional. El expiloto agradeció la confianza de la ACTC y a toda la comisión directiva de la AMC, que “sin ellos no podría haber hecho absolutamente nada. No tuve ningún ‘no’ en todos estos meses que estuvimos trabajando en el autódromo”.

Felicitó a los pilotos Marcelo Agrelo, Gustavo Micheloud, Juanpi Gianini y Josito Di Palma. “La ACTC es una familia, gracias por confiar y disfrutemos de esta carrera que va a ser un evento fantástico”, indicó Verde.

*El sueño de Agrelo*

El piloto comodorense que hace dos años compite en el TC, Marcelo Agrelo, felicitó al Municipio y al AMC “por todo el esfuerzo y el trabajo que hicieron para que el TC venga a la ciudad después de cinco años. Para nosotros es algo muy lindo para poder compartir con la familia, los amigos, toda la gente de mi ciudad natal y con todos los sponsor que son una parte fundamental para que podamos competir”.

Será la primera vez que Agrelo se presente con la máxima categoría en el autódromo General San Marín, lo que “va a ser un sueño poder correr en Comodoro con el TC”. Ante la gran expectativa de la gente “esperemos que esté el autódromo lleno para disfrutar del espectáculo del Turismo de Carretera después de muchísimo tiempo. Y que podamos regalarle un buen resultado para toda la gente de la ciudad, para que sea una fecha fija todos los años y no perdamos esa costumbre”.

Por último, el piloto Gustavo Micheloud, quien cumplió 100 carreras en el TC Pista y el año que viene competirá en el Turismo Carretera, agregó que “para el piloto es un evento especial donde estamos rodeados de toda nuestra gente, familia, amigos y todos los sponsors. Lo venimos viviendo ya hace una semana que se empezó a hacer fila para entrar al autódromo y se empieza a sentir todo. Ojalá que tengamos un buen rendimiento para regalarle a la gente de Comodoro que siempre nos hace el aguante, el mejor resultado que podamos, y esperando que se de esa continuidad para estar en el TC».