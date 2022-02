El Municipio presentó el programa que impulsará la transformación de la región

El proyecto Nodos de la Economía del Conocimiento fue seleccionado en sexto orden de mérito junto a otros 67 planes de inversión en todo el país. Significa el aporte de 20 millones de pesos para la construcción de dos laboratorios en los cuales la Agencia Comodoro Conocimiento brindará asistencia técnica, planes de negocios, capacitaciones y estudios específicos para el acompañamiento y desarrollo de la producción regional.

En el marco de las actividades programadas por el 121° aniversario de Comodoro Rivadavia, el Municipio presentó el programa Nodos de Economía del Conocimiento que fue seleccionado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para contribuir al impulso de la región.

La iniciativa fue posicionada en sexto lugar junto a otros 67 planes de inversión en todo el país, lo que permitirá a la Agencia Comodoro Conocimiento acceder a 20 millones de pesos para brindar asistencia técnica, planes de negocios y capacitaciones estudios específicos a las empresas y pymes locales.

El acto se desarrolló en el auditorio del Centro Cultural y contó con la participación del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el presidente y la gerenta de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi y Maite Luque, respectivamente; el director para Federalización De La Economía del Conocimiento, Alejandro Vicchi; y la responsable de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Regional de la Economía del Conocimiento, Sofía Robert.

También participaron los economistas especializados en Desarrollo Productivo Territorial, Ignacio Bruera y Javier Parisow; ministros, diputados, funcionarios municipales, concejales, representantes de empresas y pymes.

En este marco, Macharashvili puso en valor la decisión política del intendente Juan Pablo Luque de tomar la formación de la economía del conocimiento como uno de los temas centrales de la gestión.

“Todo lo que se genera no se va a poder lograr sin aquellas personas que se apropian y le dan valor agregado que son los científicos, los docentes, y todos aquellos que van generando conocimiento. Sin generar conocimiento, no hay desarrollo, sin desarrollo no vamos a poder lograr una sociedad más justa, igualitaria y con mayor calidad de vida. Hoy lo que se hace es gracias a que se ganó un proyecto y gracias a los vínculos que se están logrando con Matías Kulfas y con todo un equipo que viene trabajando desde hace años”, subrayó el viceintendente.

Continuando en esta línea, consideró que esta iniciativa no fue creada de un momento a otro, sino que cuenta con años de trabajo. “Esto no nace hoy, se viene trabajando en la formación de un Polo Tecnológico que no supimos gestarlo en años anteriores. El intendente ha tomado la decisión política de ponerlo valor y vamos a ir por más”, aseveró.

Asimismo, el viceintendente invitó a todos los actores de la región a trabajar en conjunto para que este tipo de políticas públicas permitan trazar una hoja de ruta con respecto al futuro. “Esto nos tiene que unir a todos y hacernos trabajar en el mediano y largo plazo para que los jóvenes sientan que el mundo es otro. La generación del conocimiento va a hacer posible que esta ciudad, la cuenca y el país brinden el salto que necesita y permita que los ciudadanos tengan una vida mejor. El Ente Comodoro Conocimiento es un espacio abierto donde participan todos y vamos hacer que todos se sientan parte de este proyecto”, destacó.

El primer paso

Por su parte, el titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, Nicolás Caridi, manifestó que el programa Nodos de Economía del Conocimiento es un proyecto que viene a mostrar inversión en ciencia, tecnología e innovación para la ciudad. “La generación del conocimiento es el presente y Comodoro no puede quedarse afuera de este concierto de ciudades que generan conocimiento y hacen de ella, una industria”, afirmó.

“Necesitamos que la industria hidrocarburífera de la ciudad cuente con servicios de innovación y productos generados desde nuestra ciudad y que, de a poco, dejemos de importar estos productos o servicios de otras partes del país o del exterior. Queremos que se generen en la cuenca. Es por eso que debemos transitar un camino que requiere la formación de recurso humano, inversiones en laboratorios e inversión en becas, que sabemos que son inversiones importantes”, consideró.

Además, Caridi sostuvo que, a través de este proyecto, se va a financiar la construcción de dos laboratorios estratégicos para que emprendedores y pymes puedan desarrollar un producto o un servicio vinculado a la economía del conocimiento. “Será de forma libre y gratuita y de manera inteligente. Es para incentivar el ecosistema emprendedor de base tecnológica, pero también para brindar servicios a la industria. Los beneficios son nobles. Este proyecto es el puntapié de otros, todos destinados a traer inversiones en ciencia y tecnología para la ciudad, como el Polo Tecnológico, que va a traer mano de obra calificada y va a generar beneficio a la industria y a las pymes de la ciudad”, subrayó.

Seguir creciendo

Asimismo, la subsecretaria de Economía de Conocimiento de la Nación, María Apólito, celebró la decisión del intendente Juan Pablo Luque de impulsar este tipo de iniciativas y ponderó la determinación del Gobierno nacional por acompañar a las localidades que miran hacia la industria 4.0. “Todo en lo que nosotros trabajamos tiene la misión de modernizar la matriz productiva de nuestros entramados locales porque eso va hacer que Argentina tenga más competitividad, más dólares y más empleo de calidad”, destacó.

“Creemos que el camino para que Argentina se recupere es la producción y el trabajo genuino. Y cuando esto tiene una visión basada en el conocimiento y en la innovación generamos programas que miran al mediano y largo plazo. Tenemos un plan de desarrollo 4.0 para todas las industrias argentinas y esperamos que estos nodos impacten en Comodoro transformando las actividades que tiene la ciudad con trabajo, capacitación y educación”, aseguró Apólito.