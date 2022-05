El Municipio lleva entregados más de 6 mil lentes gratuitos recetados

Este martes, el intendente Juan Pablo Luque encabezó la entrega de 44 pares de lentes correspondiente al programa “Mirándonos”, que ofrece estos elementos de forma gratuita a quienes se ven imposibilitados de acceder a los mismos. “Nuestro objetivo es lograr que cada persona mejore su calidad de vida con igualdad de oportunidades”, expresó el mandatario.

El acto se desarrolló en horas de la mañana, en instalaciones del CEPTur, con la presencia del secretario de Salud, Carlos Catalá; el titular de la cartera de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; la responsable de la Secretaría de la Mujer, Jimena Cores; y la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic.

En la ocasión, se entregaron 44 pares de lentes recetados en el marco de un programa que lleva otorgados más de 6 mil, de los cuales 1250 fueron durante el año 2021. Esta propuesta forma parte de las políticas que lleva adelante la actual gestión municipal con el objetivo de garantizar el acceso a la salud a todos los comodorenses.

Cambiar la vida de la gente

Al respecto, el intendente manifestó que “este es uno de los programas al que más cariño le tenemos porque nos permite cambiarle la vida a mucha gente que no tenía la posibilidad económica de contar con un par de lentes. Hace algunos años, nos dimos cuenta de la trascendencia de aportar un granito de arena en este tema y comenzamos a trabajar en esta propuesta”.

“De esta manera, ya se llevan entregados más de 6 mil pares de lentes y, para nosotros, se trata de un logro muy importante. Estamos muy agradecidos con la Secretaría de Salud y con los profesionales que allí se desempeñan, quienes nos permiten ayudar a los vecinos que más lo necesitan. Ellos llevan adelante una gran labor, atendiendo, diagnosticando y recetando”, recalcó.

En ese sentido, agregó que “es una doble alegría porque desde nuestra gestión se apunta mucho a los más chicos y este programa los tiene como prioridad, porque de esta forma cuentan con una herramienta sumamente necesaria para ir a la escuela y estudiar”.

Finalmente, Luque enfatizó que “vamos a seguir trabajando para acompañar a cada una de las personas de nuestra ciudad que presenten una necesidad, porque nuestro objetivo es lograr que mejoren su calidad de vida, con igualdad de oportunidades”.

Más de 6 mil pares entregados

Por su parte, el titular del área de Salud, Carlos Catalá, sostuvo que “extrañábamos concretar estas entregas masivas, porque si bien durante los últimos dos años el programa siguió funcionando en la sede de nuestra Secretaría, para nosotros tiene un efecto muy positivo realizarlas personalmente”.

En esa línea, indicó que “desde que comenzamos este programa, en el año 2016, llevamos entregados más de 6 mil pares de lentes. Incluso el año pasado, en contexto de pandemia, se entregaron más de 1200. Para nosotros es muy importante llevar adelante esta propuesta, como también sucede con los medicamentos solidarios o las prótesis dentales”.

“Buscamos que la gente pueda aliviar un poco la parte económica y pueda utilizar el dinero en otras cosas que necesite, como alimentos. Sostener este tipo de programas tiene que ver con una mirada de un proyecto político que decidió invertir en ellos”, resaltó.

Del mismo modo, el funcionario señaló que “la gente que recibe su par de lentes, antes pasó por el oftalmólogo, Martín Battauz, que atiende en nuestra Secretaría sin costo. Si bien la idea es atender la demanda de aquellas personas que no tienen obra social, hacemos algunas excepciones porque los anteojos son caros y para algunos representa el 50% de su sueldo, por lo que estudiamos cada caso”.

En esa línea, explicó que “nuestra prioridad son los chicos, los adultos mayores y la gente que necesita los lentes para trabajar. Con el resto de la gente, trabajamos con quienes necesitan graduaciones más altas, no con los lentes de descanso o que utilizan graduaciones más bajas, quienes luego de ser diagnosticados por el especialista, hacen los anteojos por su cuenta”.

Por último, Catalá informó que “quienes deseen acceder a este beneficio, deben inscribirse en la turnera que se encuentra en el sitio web del Municipio. El oftalmólogo está atendiendo alrededor de 20 pacientes por día e incluso hace sobreturnos. Básicamente, está bancando la salud pública visual de la ciudad, ya que los turnos se agotan rápidamente”.