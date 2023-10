El Municipio cumplió con otra jornada de limpieza en basural clandestino en Caleta Córdova

Distintas dependencias municipales junto a ONGs y personal de la Armada Argentina, este sábado sanearon un basural clandestino situado en la zona de cerro Blanco. Desde el área de Ambiente juntaron al menos dos bateas completas de residuos, en su mayoría domiciliarios.

La nueva jornada de limpieza estuvo organizada por el Municipio y la actividad forma parte de las políticas que lleva adelante la actual gestión municipal, que encabeza el intendente Juan Pablo Luque en materia ambiental, con el fin de lograr una ciudad más sana y más limpia, con una población que valore la importancia de cuidar su entorno.

Una vez más las cuadrillas municipales estuvieron acompañadas por integrantes de Plogging Patagonia, la organización no gubernamental Comunidad Sustentable, la Armada Argentina y distintos voluntarios que se abocaron a la limpieza de cerro Blanco, un lugar ubicado al oeste del barrio Caleta Córdova.

Se trata de un lugar de cerros “hermoso que ya hemos limpiado, anda mucha gente haciendo senderismo, ciclismo e incluso mañana (por este domingo) va a haber una carrera”, explicó el coordinador de Ambiente de la Municipalidad, Andrés Olivarez.

Luego de varias horas de recolectar todo tipo de residuos, principalmente domiciliarios, los concurrentes llenaron al menos dos bateas completas que fueron retiradas por camiones para dejar saneado el lugar.

Al respecto, Olivarez repasó que ese sector de cerro Blanco “lo habíamos limpiado el año pasado y nuevamente lo han convertido en un basural clandestino. Es lamentable porque Comodoro es uno de los municipios que tiene su propia Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”.

Además, “tiene recolección de residuos domiciliarios toda la semana, los vecinos y vecinas cuentan con bateas gratuitas que pone el Municipio todos los meses, hay un WhatsApp de Urbana, en el cual, si uno tiene un mueble viejo en la casa, manda foto, ubicación y pasa Urbana a retirarlo”, enumeró el funcionario municipal.

Por eso, Olivarez lamentó que “esto de venir a tirar la basura al campo o en la playa, ya no se debe hacer; no hay más excusas. El Municipio de Comodoro brinda un montón de opciones para que esto no pase. Más allá de tener esta tristeza por encontrar esta mugre, está el optimismo que da esta gente, que viene y se suma a limpiar, porque somos un montón los que queremos vivir en un Comodoro más limpio”, comparó.

El coordinador de Ambiente detalló que encontraron basura domiciliaria como “pañales, resto de mejillones, cholgas, almejas; que son los propios vecinos los que vienen a tirar. Vamos a enseñarles desde el ejemplo de que hay que dejar de tirar basura en el campo y en la playa”.

Asimismo, manifestó que “el único animal que contamina somos los seres humanos, nos tenemos que hacer cargo de la basura que emitimos, y es por eso que el Municipio una vez más dice presente y se pone a erradicar un basural que ya no debe existir”.

El funcionario pidió a los vecinos y vecinas que «dejemos de tirar basura en el campo y en la playa, tenemos una ciudad hermosa y va a estar más hermosa si la cuidamos entre todos. Todos tenemos que sumar nuestro granito de arena desde el lugar que ocupemos en la sociedad”.

Finalmente, Olivarez agradeció “a todos los que han venido y vamos a generar un cambio de conciencia de qué ciudad les queremos dejar a nuestros hijos”.