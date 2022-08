El Municipio buscar liberar de colectivos las calles San Martín y Sarmiento

Maximiliano Sampaoli, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, expresó a LU4 que “Se mencionó que se estaba buscando sacar el transporte público del centro, pero en realidad esto no es así; sino que estamos evaluando que no circule más por la calle San Martín y el intendente anunció la pronta licitación del mejoramiento de esta calle y otras de la zona céntrica”.

“Es probable que también saquemos la circulación de la calle Sarmiento para los colectivos que vienen de la Zona Norte, con las paradas por las colectoras”, agregó.

El funcionario municipal sostuvo que “Creemos que no lo estamos alejando demasiado, porque el fuerte se concretará por la avenida Rivadavia, pero además se seguirá contando con la App para los horarios de circulación; aunque los embotellamientos que se producen en la zona nos hace buscar estas soluciones”.