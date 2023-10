El Municipio acompañó la finalización de la primera etapa de la escuela de Petroleros Jerárquicos

Este viernes, el intendente Juan Pablo Luque participó de la recorrida por la primera planta del establecimiento educativo, recientemente concluida, y acompañó la firma del convenio para la continuidad de la obra que está llevando adelante la entidad sindical en Km. 5. La denominada “Escuela de los Trabajadores” contemplará nivel inicial, primario y secundario, con orientación técnica.

La actividad se desarrolló en horas de la mañana, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el gobernador Mariano Arcioni; el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski; y el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar; además de miembros del gabinete municipal, concejales y referentes sindicales.

En ese marco, Luque indicó que “el Sindicato de Petroleros Jerárquicos plantea desafíos constantes y es lo que permite levantar la vara permanentemente en nuestra ciudad. Esta unión nos ha permitido, hace más de 10 años, entender que la ciudad tenía que crecer con los gremios, las operadoras y los gobiernos, defendiendo espalda con espalda los intereses de la región”.

“A partir de los logros que hemos conseguido en la región hace 10 años, empezamos a ver cómo los sectores sindicales empiezan a crecer y soñar con desafíos, porque no hay muchas ciudades donde podamos ver obras de esta envergadura”, recalcó.

Del mismo modo, el jefe comunal recordó que “vinimos a este lugar con José cuando esto era un baldío de YPF y él me dijo que soñaba con hacer una escuela en este espacio. Ante esta necesidad extrema que tiene la ciudad en materia educativa, es importante que los distintos sectores, en la medida de lo posible, colaboren para que el futuro de nuestros hijos sea mejor”.

“Hoy, cada vez que vengo a este sitio, veo la pujanza, el crecimiento, el desarrollo y, sobre todo, un grupo de hombres y mujeres comprometidos con trabajar con el sacrificio que acostumbramos los comodorenses. Esta obra es faraónica y hoy la podemos ver. El Sindicato de Petroleros Jerárquicos ha hecho mucho por nuestra ciudad”, concluyó Luque.

*Una obra para toda la comunidad*

Por su parte, el viceintendente Othar Macharashvili destacó que “el hecho de hacer escuelas no solamente es fundamental para el barrio, sino para la sociedad en general. De esta manera, se marcan formas de generar conocimientos para toda la comunidad”.

“Nosotros, en una escala menor, dimos muestras de marcar un rumbo llevando adelante la primera escuela municipal, mostrando que ese es el camino. Esa coincidencia entre el Estado Municipal y este gremio me enorgullece”, expresó.

Del mismo modo, el viceintendente manifestó que “seguramente en los próximos años vamos a seguir construyendo el futuro de nuestra gente. Si no se generan vínculos, no vamos a poder desarrollarnos, por lo que reafirmo el trabajo en conjunto con este gran sindicato”.

*Proyección al futuro*

En tanto, el jefe de la PSA, José Glinski, expuso que “además de defender los puestos de trabajo, el poder adquisitivo de los trabajadores y la producción petrolera de la cuenca, y de representarnos de la mejor manera, Llugdar viene trabajando para lograr comunidad mejor en cada una de las ciudades donde está presente el Sindicato de Petroleros Jerárquicos”.

Asimismo, afirmó que “esta escuela tiene un propósito y una proyección productiva, pensando en el futuro de nuestra comunidad. A eso debemos sumar todas las obras que vienen concretando en la ciudad y en la región, lo que deja a las claras quienes son aquellos que piensan en grande y se animan a soñar, mientras otros piensan solamente para ellos”.

*Compromiso por la ciudad y la región*

Por último, el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquicos y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar, señaló que “la comisión directiva hizo lo que tenía que hacer y no sólo para los petroleros jerárquicos, sino para toda la comunidad. Esto para mi es importante, pero si las obras no las compartimos con alguien no tienen sentido”.

En esa línea, resaltó “la confianza que tienen en nosotros, ya que sin operadoras como PAE, YPF, Tecpetrol, Capsa y otras compañías de servicio, esto sería imposible. Chubut y Comodoro Rivadavia marcaron un camino y lo siguen marcando”.

Finalmente, Llugdar expuso que “el tiempo que demandó esta primera etapa de la escuela, habla a las claras del compromiso que tenemos, por lo que estoy muy agradecido con todos. Lo bueno está por venir: con orgullo, podemos decir que comenzamos con un colegio en Caleta Olivia con 150 chicos y hoy tenemos 350”.