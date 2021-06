El MST propone una gran PASO para unir a toda la izquierda en el FIT-Unidad

A menos de un mes del plazo para presentar alianzas electorales, a principios de Junio, el MST en el FIT Unidad, lanzó la propuesta de unir a toda la izquierda a través de una gran PASO. Hoy Emilse Saavedra y Maxi Masquijo, referentes del MST en el FIT Unidad de Chubut, volvieron sobre el tema.

La ex candidata a diputada nacional Saavedra, dijo: “En medio de la fuerte crisis que vive el país y la provincia producto del ajuste dictado por el FMI y los buitres de la deuda provincial que se combina con una grave crisis sanitaria, se hace necesario y urgente poner en pie una alternativa distinta para miles de trabajadores, mujeres y jóvenes. Por eso tenemos que hacer los mayores esfuerzos para unir a toda la izquierda en un gran frente con un programa anticapitalista y socialista”. Y agregó que “en esto no cabe ningún tipo de trabas ni problemas de candidaturas: con una gran PASO sin restricciones, podemos generar un hecho político muy positivo, convocando desde el FIT-U a ampliar la unidad y garantizar que miles y miles participen y decidan el orden de las listas”.

Por su parte, el docente esquelense y ex candidato a gobernador Masquijo explicó que “el FIT Unidad que integramos y que representa a la mayoría de la militancia y de las y los votantes de izquierda tiene la oportunidad y la responsabilidad de hacer esta convocatoria unitaria. Llamamos a los demás partidos de izquierda de la provincia, a las organizaciones de los pueblos originarios, sociales, ambientales y colectivos feministas y de la disidencia, a que avancemos juntos en una gran PASO de toda la izquierda bajo un programa anticapitalista y socialista. Lograr esa unidad, nos puede colocar como una voz más potente frente al ChuSoTo, el PJ-Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que defienden sin grieta un mismo modelo de capitalismo dependiente, extractivo, de ajuste y precarización”.