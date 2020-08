El ministerio de Seguridad presentó una denuncia contra Pablo Nocetti

Los abogados del ministerio de Seguridad, que conduce Sabrina Frederic, presentaron hoy una denuncia contra Pablo Nocetti ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Otero ex Director de Gendarmería Nacional Argentina y Ernesto Oscar Robino ex Subdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina.

A estos ex funcionarios se les imputa “en calidad de autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos de acción pública tipificados en los artículos 45 y ss., 54 y ss., 77, 241 inc.2º, 246 inc. 3º, 248, 249, 277 inc.1º a) y 3º d) y 279 inc. 3º de nuestro Código Penal de la Nación”.

En concreto se habla de imprudencia y falta de criterios en el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, que quedó al descubierto en las imágenes que difundieron los medios de comunicación en aquel entonces y que ofendían por improcedentes a los y las integrantes de la Fuerza.

Entre otras cosas se pudo ver a gendarmes tirando piedras, una camioneta utilizada como ariete para abrir una tranquera, personal totalmente desordenado durante el operativo. También hay en los archivos mediáticos declaraciones de Nocetti en las horas previas solicitando aplicar la fragancia contra los manifestantes.

En la denuncia se asegura que los ex funcionarios garantizaron la impunidad de los hechos. “La anterior conducción de la Gendarmería, bajo las directivas de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017”

La investigación interna que realizó la fuerza estuvo centrada en la “desaparición forzada”. Con la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado y el pedido de cambio de carátula que realizó un abogado del Ministerio de Seguridad de la Nación de ese momento, se cerró dicha investigación interna, liberando de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado.

La auditoría que realizó, entre los meses de enero y julio de este año, la nueva conducción de la fuerza federal (asumida en diciembre de 2019), desmoronó la ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada.

El informe

Las principales conclusiones del informe disciplinario indican que: No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017, que se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, se empleó efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.

Claramente se señala que el inicio del operativo “no no solo puso en riesgo a los manifestantes sino también a los propios efectivos de la fuerza”, pese a que en ese momento, el 1 de agosto, “ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social”.

Además se remarca que “se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo 10 efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados.

Es decir que “no había razones para iniciar en las circunstancias apuntadas el operativo de despeje, y que éste sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Doctor Pablo Nocetti, y del ex Director Nacional de la Gendarmería de entonces, el Comandante Otero”.

El rol de Nocetti:

El por entonces Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación tuvo un rol clave en la creación de la “amenaza RAM” en los medios de comunicación y la opinión pública. Según se desprende de la investigación de la Gendarmería Nacional Argentina.

Se recuerda en la denuncia que “Nocetti estuvo presente el día previo y el mismo día del operativo en el lugar” y que desde allí “impartió órdenes claras de perseguir a los manifestantes bajo la figura de flagrancia volviéndolos delincuentes incluso una vez que haya concluido el posible corte de ruta.

Además, se ordenó desarrollar los operativos en base a un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex Ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016.

Coincidentemente con las instrucciones en el lugar del Dr. Nocetti, ese protocolo ordenaba a las Fuerzas a perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje.

Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza.

La instrucción de la actuación de disciplina concluye señalando las responsabilidades del Doctor Nocetti y del ex Director Nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, por la realización del operativo en las circunstancias antes mencionadas.

Finalmente se reconoce que otros actores cometieron faltas graves, entre ellos los jefes a cargo de los operativos del primero de agosto, entre ellos: el comandante mayor Diego Conrado Héctor Barilari, el comandante principal Fabián Arturo Méndez, y el comandante principal Juan Pablo Escola