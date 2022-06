El miércoles se conoce el veredicto por el linchamiento en Fracción 14

Ayer se concretó la audiencia de alegatos finales en el juicio por el homicidio de José Oviedo, ocurrido el pasado 25 de marzo de 2019 en Fracción 14 que tenía como imputados a Franco Bustos, María Hernández, Cesar Hueica, Diego Damián y Guillermo Metraillet; y Jonathan Barrera.

El tribunal de debate fue conformado por los jueces penales Mariano Nicosia, Raquel Tassello y María Lura Martini; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general, la defensa de los seis imputados fue ejercida por María Cristina Sadino, Lilian Borquez, defensoras públicas; Francisco Miguel Romero y Olga Figueroa, defensores particulares.

El fiscal consideró en su alegato acreditado parcialmente el hecho traído al proceso por lo que solicitó la absolución del Diego Metraillet y asimismo pidió se declare la responsabilidad penal de los demás imputados en base al delito de “homicidio en agresión, agravado por la intervención de un menor de edad” y para Guillermo Metraillet “homicidio en agresión” sin el agravante anterior.

Las cuatro defensas por su parte plantearon la absolución de sus pupilos.

El tribunal dio por clausurado el debate y el próximo miércoles 8 de junio, a las 14.00 hs. dará a conocer su veredicto. Iturrioz sostuvo que un grupo de vecinos se auto-convocó para reclamar por un hecho de abuso sexual a un menor frente a la Seccional 5ta. Luego se dirigen a donde estaba a resguardo el presunto autor del hecho de abuso y se produce un espiral de violencia. Empieza a atentar contra la vivienda y provocar lesiones, lega la policía y extrae al hijo de la víctima, esa acción los enrarece más. Luego se dirigen a la casa de Oviedo y atentan contra ella con fuego y palos. Así Oviedo huye por la parte trasera seguido por un grupo de personas hasta que frente al salitral donde es interceptado por Farsi y Campos, allí los imputados Barrera, Hueica y Metraillet le propinan golpes numerosos, Bustos toma una linga y la ata a los pies de Oviedo. Hernández baja de un auto y pisa dos veces la cabeza de Oviedo. Producto de las heridas aunadas se produce la muerte en el lugar de Oviedo. La forense declaró que las heridas letales del cráneo y el hígado fueron la causa de muerte, producto de todas las heridas aunadas. Es decir que todos los imputados intervienen en el acometimiento plural, pero no se puede individualizar quién produce el golpe mortal.

El defensor de Hernández concluyó que la fiscalía no ha podido acreditar la participación d su defendida en el hecho. No integra los grupos de agresión inicial y ninguna de las lesiones mortales pudo ser causada por la intervención de Hernández. Planteando su absolución, y subsidiariamente su absolución por haber actuado en estado de inconciencia, y como segundo subsidio se la declare culpable de homicidio en agresión sin el agravante de la participación del menor.

La defensora de Barrera y Guillermo Metraillet expresó que desde el inicio del debate planteó la nulidad de la acusación, ya que no precisaba que había hecho cada uno de sus defendidos. Hoy el fiscal nos trae una figura subsidiaria de homicidio en agresión y no de homicidio simple. Recordando que su defendido Diego Metraillet estuvo preso un año y hoy le piden su absolución. Solicitando asimismo la absolución de Barrera y Guillermo Metraillet por nulidad de la acusación y coincide con el pedido de sobreseimiento de Diego Metraillet.

La defensora de Bustos también criticó la acusación y la investigación del caso calificándola de “oscura”. De todos los escenarios y testigos ninguno referencia a su defendido Bustos. La prueba de los videos ingresa de una manera irregular, preguntándose porqué se imputó a algunos y no a otros. No existe ningún elemento probatorio da su participación en el hecho y la fiscalía no logró quebrantar el estado de inocencia de su pupilo.

Finalmente, la defensora de Hueica expresó que ha habido una irregularidad en la introducción de los videos en los que se basó toda la investigación, no tenían cadena de custodia. Se lo intentó salvar a través de testigos, pero no se ha podido acreditar la participación de su asistido en el hecho, más allá de la duda razonable. Por ello no se puede avanzar en una condena y corresponde la absolución de su defendido.