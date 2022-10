El miércoles se conoce el veredicto por el homicidio de David Campos

Por el homicidio de David Campos acontecido el pasado 13 de febrero de 2021 en Rada Tilly, que tiene como condenado a Oscar Alanís, se llevó a cabo la audiencia de impugnación ordinaria impulsada por la defensa ante la Cámara en lo Penal local. El defensor solicitó la “absolución” de su pupilo y alternativamente se lo condene por “exceso en la legítima defensa”; en contraposición la fiscal requirió no se haga lugar a la impugnación planteada por la defensa y se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de 9 años de prisión en contra de Alanís. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 26, a las 12.00 hs., dará a conocer la parte resolutoria del fallo.

El tribunal fue presidió por Martín Montenovo, e integrado por Daniel Pintos y (por video desde Esquel) por Hernán Dal Verme, jueces penales de Cámara; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general; en tanto que la defensa de Alanís fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular del mismo.

En un primer momento el defensor se refirió a la impugnación presentada en contra de la sentencia condenatoria por homicidio simple en contra de su defendido Alanís. Criticó la misma y la calificó de arbitraria ya que omitió valorar prueba y fue en contra de la sana crítica. Agregando el defensor que “existieron irregularidades en la investigación que se han trasladado al fallo” y que desde “la plataforma fáctica con generalidades no se obtuvo certeza que el autor es mi defendido”. Concluyendo que “se ha valorado erróneamente la prueba y que no se ha acreditado el dolo homicida” ya que “existió orfandad probatoria”. Solicitando por esto “la absolución” de Alanís y subsidiariamente se lo condene, pero por el delito de “exceso en la legítima defensa”, como planteo positivo.

En contraposición la fiscal Codina requirió “no se haga lugar a la impugnación” promovida por la defensa y “se confirme en todos sus términos la sentencia” condenatoria de primer grado en contra de Alanís. Dicha sentencia está debidamente fundada y quedó probado en el debate tanto la muerte de Campos, como la autoría de Alanís en la misma. Refiriéndose al hecho ventilado en el juicio acontecido el pasado 13 de febrero de 2021, siendo aproximadamente las 21:40hs., cuando David Campos, se encontraba en el exterior de su vivienda sita en calle 9 de Julio y Urtubey, de Rada Tilly, predio que compartía con su madre y la pareja de esta última, Oscar Alejandro Alanis.

Tras escuchar ruidos de piedras la madre egreso de la vivienda junto a su pareja Alanis. Allí ella discutió con su hijo-David Campos- y regreso a la vivienda, “lo maté a David” le expresa Alanís a su pareja. En esas circunstancias Oscar Alejandro Alanis, portando un arma blanca, tipo cuchillo y luego de discutir le asesto dos puñaladas en zona del pecho a Campos, con claras intenciones de provocar su muerte, causando el deceso del mismo. La autopsia determinó que su cuerpo presentaba dos heridas de arma blanca, una de ellas en el corazón, provocando la muerte por neumotórax por herida de arma blanca. Seguidamente Alanis junto a su pareja se retiraron del lugar a bordo de vehículo VW Senda, huyendo. La víctima tenía 3,9 de alcohol en sangre y no estaba armada al momento de la pelea, es decir que estaba indefenso. Alanís le asesta dos puñaladas en una zona vital del cuerpo, es decir quedó claro el dolo homicida y que el acusado obró por fuera de los límites del exceso en la legítima defensa. No se dan los requisitos, como “la necesidad racional del medio empleado o la agresión ilegítima”. La sentencia criticada no fue arbitraria, fue legal y lógica, por lo cual la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la misma.