El miércoles, el punto digital censal se traslada al Centro de Jubilados

El Punto Digital Censal es un espacio habilitado por el Municipio de Rada Tilly con operadores que brindan ayuda a aquellos vecinos que deseen realizar el censo digital online y no sepan cómo hacerlo o no tengan accesibilidad.

Este miércoles la invitación es abierta a toda la comunidad y especialmente a todos los jubilados y adultos mayores que aún no hayan hecho el censo digital. La atención este 4 de mayo será en el Centro de Jubilados y Pensionados de Rada Tilly, ubicado en las calles Chaltén y Trutanic, en el horario de 10 a 12 hs. y de 16:30 a 18:30 hs.

El resto de los días, el servicio abierto para toda la comunidad, funcionará como hasta el momento en la Oficina de Turismo Municipal -ubicada en Avda. Almirante Brown Nº 270 – de 9 a 11 y de 14 a 16 hs. hasta el 17 de mayo.

Como novedad principal, esta edición 2022 del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la Argentina es bimodal: virtual y presencial.

El censo digital se encuentra disponible para ser completado en la página oficial: www.censo.gob.ar y puede hacerse hasta el 18 de mayo a las 8 am. Una vez completado el formulario, se otorga un código alfanumérico de 6 dígitos, que se deberá presentar a la persona censista que visite el domicilio el Día del Censo.

Mientras que la modalidad presencial -del relevamiento propiamente dicho- se concretará el 18 de mayo cuando los censistas visiten los hogares del país, realizando entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el cuestionario digital o solicitando el comprobante de finalización a aquellos que hayan optado por la opción virtual.