El lunes se conocerá la pena de Asencio por el femicidio de Daniela Velasco

El miércoles se concretó una nueva jornada de juicio por el femicidio de Daniela Velasco acontecido el pasado 5 de noviembre 2021, que tiene como imputado a Miguel Ángel Asencio. Se escuchó la palabra de un médico forense que le realizara el examen mental obligatorio al imputado y luego otro video del imputado de 30 minutos. Por último, se escucharon los alegatos finales de las partes donde la fiscal solicitó se declare a Asencio penalmente responsable de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio); en tanto que la defensa por pedido de su pupilo admitió la autoría del hecho y la calificación de homicidio agravado por el vínculo, pero cuestionó el agravante de femicidio. Finalmenente,el tribunal pasó a deliberar y resolvió declarar penalmente responsable a Asencio por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio). El próximo lunes, a las 10.00 hs., se realizará la audiencia de cesura o imposición de pena.

En su alegato final la fiscal Verona Dagotto expresó que Asencio manipulaba psicológicamente a la víctima, la acosaba con mensajes, le sacaba fotos a su vehículo cuando estaba dando clases en el Perito. El factor que indujo esta respuesta, que fue terminar con la vida de Velazco, fue el corte en la relación, agregó la fiscal. Ella estaba siendo hostigada por una ex pareja le comenta Daniela a una amiga. Asimismo, que la carta que escribe Asencio al juez donde menciona que “la mató porque era una mujer sucia, mentirosa”, es indiscutible que la mató por su condición de mujer y porque no pudo dominarla. Hubo premeditación, ya que dejó una carta y el forense hoy declaró que tuvo conocimiento y voluntad para entender lo que estaba haciendo y de dirigir sus acciones, es decir que comprende la criminalidad de sus actos. Hubo violencia de género al declarar dos veces el imputado y decir que las cosas fueron al revés, Daniela jamás le robó, en ningún mensaje se habla de dinero, sí de mentiras de Asencio. Velazco tenía motivos para dudar de él. Concluyendo que se ha probado a lo largo del debate la materialidad del hecho y su autoría en cabeza de Asencio por lo cual solicitó se lo declare “autor penalmente responsable de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género” (femicidio).

El defensor Gustavo Oyarzun, por su parte argumentó que su función era solo técnica y que el único objetivo de Asencio era dar su versión del hecho. Su asistido no niega el hecho, por lo tanto, su rol es el de controlar la producción de prueba. Si cuestiona el agravante de la violencia de género, no cuestiona el homicidio, ni la relación de pareja. A su entender no hubo situación de sumisión, ni de control de Asencio a Velazco. Por todo lo cual solicitó se declare a Asencio penalmente responsable, pero por homicidio agravado por el vínculo.

Luego de un cuarto intermedio el tribunal resolvió declarar penalmente responsable a Miguel Asencio por homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio). Expresando los jueces del tribunal que se investigó rápido la causa, a un año del hecho ya se ha concretado el juicio oral y público. Resaltando que la presente investigación que fue un caso complejo, grave, rápidamente se concretó la misma y se llevó adelante el debate.

El tribunal de debate está integrado por Martín Montenovo, Mariano Nicosia y Ariel Tedesco; el Ministerio Público Fiscal fue representado pro Verona Dagotto; en tanto que la defensa de Asencio fue ejercida por Lucía Pettinari y Gustavo Oyarzun, de la Defensa Pública. Asimismo, familiares de la víctima fueron acompañados por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

El femicidio de Daniela Velasco:

El femicidio ventilado en debate acontece en circunstancias que Daniela Velazco, mantuvo una relación de pareja con el imputado, Asencio, pero no de convivencia, desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021. Dicha relación estuvo signada por instigación psicológica y acoso de Asencio hacia la víctima. Luego de finalizar la misma, Asencio continuó hostigándola y en éste contexto, el pasado 5 de noviembre de 2021, siendo aproximadamente las 14:20 hs., cuando la víctima ingresaba a trabajar a la escuela Perito Moreno, donde impartía clases de lengua, fue abordada por Asencio, quién llevaba consigo con un cuchillo de al menos 30 cm. de largo y con claras intenciones de dar muerte, le asestó diversas puñaladas, provocando 4 heridas, dos de ellas mortales y dos defensivas. Dicho accionar es advertido por un testigo y Asencio se dio a la fuga a pie en dirección a calle Brown, siendo perseguido por el testigo y por personal de tránsito. En la persecución Asencio intentó agredir al testigo mediante varias estocadas no pudiendo conseguirlo. Al llegar a la altura de 535 intervino policía y seguidamente Asencio arroja arma blanca en la vía pública.