El lunes se conoce el veredicto del juicio por tentativa de homicidio agravado

Ayer, en Tribunales, se realizaron los alegatos finales del juicio por tentativa de homicidio agravado, que tiene como imputado a Brian Ampuero.

El Fiscal consideró probada tanto la materialidad como la autoría del hecho en cabeza de Ampuero por lo cual solicitó se lo declare penalmente responsable como “autor” de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa”. En contraposición el defensor requirió la “absolución” de su asistido por “orfandad probatoria”. Finalmente, el tribunal pasó a deliberar y el próximo lunes 10 de abril, a las 12.00 hs., dará a conocer su veredicto de responsabilidad penal.

El tribunal de debate estuvo presidido por María Laura Martini, e integrado por Jorge Odorisio y Lilian Borquez, jueces penales; Marcelo Cretton, fiscal jefe y Alan Larrue, funcionario de fiscalía asistieron en representación del Ministerio Público Fiscal; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular del mismo.

En su alegato final el fiscal expresó que se ha confirmado, podido acreditar, la autoría y materialidad del hecho juzgado por los testimonios, la prueba y el descargo del imputado. La víctima fue herida en el edificio 18 del barrio 30 de octubre, el pasado 26 de julio de 2020, y dichas heridas casi provocaron su muerte. La víctima se encuentra con Ampuero y otra persona y le intentan robar, es tomado por atrás por Ampuero, y le sustraen el celular. Logra recuperar su celular y recibe por parte de Ampuero cuatro disparos que lo hirieron gravemente. Seguidamente hubo corridas y personas mencionaban que quién habría efectuado los disparos era Ampuero quien en un primer momento es demorado por el art. 215 del Código Procesal Penal, y esta demora se convierte en detención con la Orden del juez, quién también autoriza un Allanamiento en el domicilio del imputado. Destacó el fiscal la coherencia interna y externa que tuvo la víctima a lo largo de la investigación y durante el curso del debate poniendo en cabeza del imputado como el autor de los disparos que casi terminan con su vida. Así también destacó la labor policial de quienes conforme su actuación certificaron cada uno de los actos que permitieron dar sustento a la responsabilidad de Ampuero en el hecho. Por último destacó que el descargo del imputado carecía de sustento y coherencia al pretender ubicar en el lugar a personas ajenas al evento que se investigó. “No hay duda que Ampuero fue el autor de los disparos y que por el factor suerte, la víctima no perdió la vida” concluyó el fiscal. Solicitando por todo esto se declare la responsabilidad penal de Ampuero por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa” en calidad de “autor”.

En contraposición el defensor en su alegato argumentó que “la prueba producida en el debate fue escaza y dé poca calidad”. La fiscalía no ha podido desterrar la duda razonable por lo cual solicitó la absolución de su pupilo. Agregando que existen “más dudas que certezas sobre la autoría y la plataforma fáctica”. Respecto del relato de la víctima el defensor sostuvo que “no fue lógico, ni razonado” y que “estamos ante un derecho penal de autor y no de acto, ya que hubo tres personas aprehendidas y se imputó” el hecho a Ampuero. Existió “déficit y orfandad probatoria y ante esta situación no podemos condenar a una persona”, finalizó el defensor.

