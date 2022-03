El lunes comienza a funcionar el punto digital censal

El espacio habilitado por el Municipio de Rada Tilly brindará asistencia a aquellos vecinos que requieran ayuda para completar el censo online 2022.

Este viernes se completó la capacitación dirigida a los operadores que brindarán asistencia a los vecinos que se acerquen al Punto Digital Censal, que comenzará a funcionar en Rada Tilly a partir del lunes 28 de marzo.

El Punto Digital Censal es un espacio preparado para informar sobre el Censo 2022 y ayudar a completar el Censo Digital a todas aquellas las personas que deseen realizarlo y no sepan cómo hacerlo o no tengan accesibilidad. El mismo, estará ubicado en la Oficina de Turismo en Avda. Almirante Brown Nº 270, y funcionará del 28 de marzo al 17 de mayo, de lunes a viernes de 9 a 11 y de 14 a 16 hs.

“Vinimos a Rada Tilly con Paula Álvarez Ferranti, Coordinadora Provincial del Censo, para hacer una capacitación al personal del municipio que va a participar del Punto Censal Digital que estará en la localidad, para que puedan responder todas las inquietudes y guiar a las personas que se acerquen a completar el formulario online”, explicó Silvia Iralde, Directora General de Estadísticas y Censos.

La Directora valoró el trabajo articulado con el municipio e instó a toda la comunidad a participar: “los invitamos a acercarse a realizar el Censo Digital, es una herramienta sencilla, segura y ahorra tiempo”, agregó.

Respecto a la importancia del Punto Digital Censal, el Secretario de Gobierno, Juan José Rivera resaltó que “se trata de un espacio pensado para los vecinos que tengan dudas, dificultad para completar el censo online o no posean accesibilidad. Todos los que requieran asistencia se pueden acercar para que los operadores los ayuden a completar la encuesta digital”.

CÓMO HACER EL CENSO

Este año el censo 2022 es bimodal: virtual y presencial. La modalidad digital es una herramienta que permite completar el cuestionario censal en línea, ingresando a través de la página oficial: www.censo.gob.ar, y está pensada para que la población pueda responder las preguntas del cuestionario censal desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet (computadora, tableta o celular). El mismo puede efectuarse hasta el 18 de mayo a las 8 am.

Luego, el miércoles 18 de mayo – declarado feriado nacional – será el Día del Censo y dará paso a la modalidad presencial donde los censistas visitarán todos los hogares de la Argentina y realizarán las entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el cuestionario digital; o solicitarán el comprobante de finalización a quienes hayan elegido el censo digital.

“Todos tienen que atender al censita que va a pasar por su domicilio el 18 de mayo, pero las personas que hayan hecho el Censo Digital- ya sea en sus casas o en el Punto Digital Censal- sólo deberán presentar el código que se les proporciona al finalizar la encuesta digital”, aclaró el Secretario de Gobierno.

Rivera resaltó además la importancia de participar del censo, e instó a la comunidad a participar activamente y completar la encuesta. “Es importante que todos estemos censados. El censo es una herramienta clave para saber qué tenemos y qué necesitamos, la información que proporciona ayuda a establecer políticas públicas, planificación y distribución de recursos; es clave para orientar nuestro crecimiento”, destacó.