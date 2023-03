El Kun Agüero sufrió una arritmia en vivo y preocupó a los espectadores

Sergio «Kun» Agüero participó de un stream junto a Ibai Llanos y sufrió una «mini arritmia», según sus propias palabras.

Inmediatamente, el hecho alertó a todos los espectadores debido al problema cardíaco que padece y que lo obligó a retirarse del mundo activo del fútbol.

Durante la transmisión, el ex Independiente no emitió palabra y se tocó el pecho: «¿Qué pasa?», preguntó Ibai a Agüero, quien rápidamente revisó su celular y corroboró en una aplicación si el chip en su cuerpo arrojaba algún dato respecto de una arritmia.

«Creo que me agarró una mini arritmia», respondió el «Kun». «¿Ahora mismo?», consultó el español.

El ex jugador constató sus pulsaciones con los dedos en el cuello, mientras Llanos preguntaba: «¿Quiéres que veamos a un médico?».

Agüero continuó con la transmisión sin problemas.