El Juez Soñis denunció al titular del Consejo de la Magistratura

El Juez Penal de Comodoro Rivadavia, Alejandro Soñis, presentó hoy una denuncia penal contra el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, que entiende incurrió en el delito de falsedad ideológica y abuso de autoridad por no haberlo desvinculado de una investigación que se inició contra el magistrado y su colega, Miguel Caviglia.

Ambos jueces fueron denunciados por el gobernador Mariano Arcioni y el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone por supuestas declaraciones en las que, tanto Caviglia como Soñis, habían hecho en las que, además de reclamar por los sueldos adeudados, avanzaron en un pedido destituyente.

La denuncia de Arcioni contenía un claro error porque, al menos, Soñis había hecho un reclamo por el atraso en el pago de sueldos pero nunca avanzó en cuestionamiento hacia la figura del gobernador y mucho menos en consideraciones que pudieran considerarse destituyentes.

La situación fue reconocida el 9 de octubre, un día después de la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura, por el propio Fiscal de Estado, quien se comunicó telefónicamente con Soñis para reconocer su error y pedirle disculpas.

Giacomone también hizo saber de este error al Consejo de la Magistratura, el mismo 9 de octubre, por ende no ratificaron la denuncia contra Soñis y pidieron su desvinculación. Pese a ello, Maglione en varias entrevistas y si bien reconoció la presentación de desvinculación dijo que la misma era para “mermar la responsabilidad de Soñis” y posteriormente aseguró que el gobernador había ratificado la denuncia orginal, cosa que no ocurrió.

En una reunión del Consejo, el consejero Alejandro Pannizi le advirtió del error, que no fue tomado en cuenta por Maglione quien “en grave omisión y mintiendo”, aseguró Soñis, hizo incurrir al pleno del Cuerpo en un grave error al hacerlo votar sobre la admisibilidad de una denuncia inexistente.

Para Soñis, además de incurrir en falsedad ideológica y abuso de autoridad, Maglione obro de manera “intencionada y dolosa, al mentir sobre una ratificación de la denuncia que no existió “El Dr. Maglione ha tenido absoluto dominio del hecho denunciado y por ello solicito se investigue la posible comisión de los delitos anunciados”, promueve el juez en el escrito presentado hoy.