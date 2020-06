El juez Di Biase catalogó de “repugnante” el acuerdo secreto por el “desahogo sexual”

“Me reservo la opinión personal sobre el acuerdo privado y previo de partes, pero repito la palabra que incluí en la sentencia porque me resulta repugnante”, sentenció el magistrado interviniente.

Di Biase agregó que “El rol de un juez en un juicio abreviado es muy acotado porque se presentan las partes, la fiscalía y la defensa con los imputados que reconocen el hecho y se informa el acuerdo. Las posibilidades de un juez para rechazarlo son pocas y yo en ese marco estaría acotado sin poder fijar una pena distinta a la propuesta en el acuerdo”.

Posteriormente indicó que “En este caso consideré que de los propios hechos relatados habría elementos que analizados en juicio permitiría tener un conocimiento más acabado de lo sucedido en esa oportunidad, aunque lamentablemente pasaron casi ocho años; lo que nos lleva a una posible calificación jurídica distinta”.

La calificación

El juez penal indicó que “Con estos elementos que la propia Fiscalía dice que puede llegar a contar, sino que del propio relato la calificación entiendo es incorrecta y si aun así la pena solicitada es exigua. Para mí la calificación correcta es la de abuso sexual gravemente ultrajante con la participación de más de dos personas, que tiene una pena mínima de ocho años”.

No conforme, agregó que “Y si no alcanzara con eso, tanto insistió la Fiscalía con la afectación que tuvo la víctima y aparentemente continuaría, con una extensión del daño causado; pero la Fiscalía propone la pena mínima con una pena de tres años y hasta una máximo de diez años. Por eso yo consideré que el acuerdo es inválido”.

Acuerdo “repugnante”

Di Biase manifestó que “La parte del acuerdo es la más compleja. Se ha expresado que esta la conformidad de la víctima y para mi sorpresa se me hace saber que hubo un acuerdo privado, entre los acusados y la víctima, donde el acuerdo es confidencial y es indemnizatorio; por eso me dicen que querían que yo lo sepa pero que no lo ponga en la sentencia”.

En ese marco señaló que “Puede haber un acuerdo de confidencialidad entre las partes pero no en un ámbito penal, porque la Fiscalía cuenta con el principio de oportunidad y en determinadas circunstancias puede producirse un arreglo frente a delitos menores”.

Finalmente, el juez Di Biase sostuvo que “En este caso no puede ser válido porque no esta disponible la discrecionalidad por parte de la Fiscalía y el consentimiento no es válido porque viene condicionado y regulado con el pacto efectuado con anterioridad”.

La nota: