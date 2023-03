El jubilado que asesinó por error a un joven continuará con prisión preventiva

El pasado viernes al mediodía se efectuó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que pesa sobre el imputado Jorge Alberto Barberis, en relación a un hecho que tiene como víctima a Emiliano Ávila acontecido el pasado 10 de febrero en la zona de La Loma de nuestra ciudad. El fiscal requirió se mantenga la prisión preventiva del imputado; en tanto que la defensa propuso su arresto domiciliario.

El fiscal solicitó se mantenga la medida de coerción que le fuera impuesta a Barberis en base a la gravedad del hecho, un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Se mantienen vigentes los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento. Por la expectativa de pena, como mínimo de 10 años y 8 meses de prisión, de cumplimiento efectivo. También por las características graves del hecho, el haber efectuado un disparo con un arma de fuego hacia la vía pública. Asimismo, por la existencia del peligro de entorpecimiento ya que la soltura del imputado puede influir sobre testigos del caso. Por todo lo cual solicitó se mantenga la prisión preventiva del imputado Barberis por tres meses.

El defensor por su parte sostuvo que la jueza en la audiencia de control impuso la preventiva por 30 días. Se ha realizado un Informe social de la defensa, se ordenó la intervención del Cuerpo de Delegados de Control y del Cuerpo Interdisciplinario Forense por las patologías que posee Barberis. Formulando oposición a lo solicitado por el fiscal, de mantener la prisión preventiva. Barberis declaró y aseguró que no tuvo la intensión de dar muerte a la víctima. Argumentando que no existen los peligros procesales de fuga ni de entorpecimiento. Tiene arraigo y familia en la ciudad por lo cual solicitó su arresto domiciliario como medida sustitutiva a la prisión preventiva. Subsidiariamente que el plazo de preventiva sea de un mes y no de tres como lo solicitara el fiscal.

Finalmente, el juez penal resolvió mantener la prisión preventiva de Barberis por tres meses ya que existen elementos de convicción para tenerlo como probable autor del hecho investigado. “No compartiendo la existencia del peligro de entorpecimiento, por abstracto”, pero sí peligro de fuga. Estamos ante un episodio sumamente grave y por la pena esperada como resultado del proceso, expresó el juez.

El caso

El hecho investigado acontece el pasado 10 de febrero de 2023, siendo aproximadamente las 23:00hs., cuando Jorge Alberto Barberis, alertado por la presencia de un sujeto masculino aún no identificado en el interior del patio interno de su vivienda, sita en Alvear al 300, del Bº La Loma de esta ciudad, tomo el arma de fuego tipo carabina calibre .22 LR, se dirigió al techo de su vivienda y desde allí disparo 2 veces, con claras intenciones de darle muerte, hacia Emiliano David Ávila, quien ocasionalmente se encontraba caminando por calle Alvear traspasando la calle Maipú en dirección a calle Dorrego.

Uno de los disparos efectuados por Barberis impacto en la espalda de Ávila, a la altura del pecho, más precisamente a la altura de la tetilla izquierda con orificio de entrada y de salida, ocasionándole la muerte por un Shock hipovolémico producido por herida de arma de fuego en tórax, cayendo ya sin vida sobre la vereda de la vivienda sita en calle Alvear Nº487 de esta ciudad.