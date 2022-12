El joven acusado de acosar a Lali en la final del Mundial Qatar y explicó: «perdí el equilibrio»

En las redes sociales, un joven fue acusado de acosar a Lali Espósito durante la final del Mundial Qatar 2022 y a raíz de los numerosos mensajes que recibió, le escribió a la cantante para dar su versión de los hechos.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, leyó el descargo del joven al aire: «Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha atrás tuyo en la final del mundial. Estuve y estoy viendo los videos y comentarios que salieron en las redes y en los medios. Es totalmente falso lo que se está diciendo (…) Yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos, me sostuve en la cintura apenas un segundo, como queda claro en el video», agregó.

«Jamás haría algo como lo que me están acusando, nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. Lo estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí y que no hice» añadió.

«También quiero aclararte que hay un tipo en las redes que se llama Mariano Díaz que dice ser él la persona que estaba atrás tuyo y que te tocó a propósito. Incluso, se enorgullece de haberlo hecho. No conozco a esa persona, no sé por qué dice semejante barbaridad, y ni siquiera sé si ese es su verdadero nombre. Te repito que la persona del video soy yo y jamás tuve ninguna mala intención», finalizó.