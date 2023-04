El intendente Juan Pablo Luque dialogó con «Los hijos de Palazzo»

En el marco del el acto por el 2 de abril en Avenida Hipólito Yrigoyen, el intendente Juan Pablo Luque se refirió en ronda de prensa a las usurpaciones llevadas a cabo en Comodoro Rivadavia.

«Es una cuestión llamativa sobre todo en los últimos tiempos, lo que se está viviendo en la ciudad en ese sentido, pero bueno hemos trabajando muy bien».

«Venimos trabajando también en intentar poder buscar aquellas familias con mayor problemas de vulnerabilidad que tengan la contención por parte nuestra y así hemos trabajado pero también intentando poder ordenar la ciudad. Creo que es fundamental que nosotros podamos dar un orden e intentar buscar la tierra en la medida que aquellos tengan esa necesidad para ser entregadas», comentó el Jefe Comunal.

Tras finalizar el acto por el 41 aniversario , un grupo de vecinos denominados «Los hijos de Palazzo» y que formaron parte de la toma de tierras, se acercaron al intendente para solicitar una respuesta ante la situación que atraviesan.

«Yo les prometo que una vez se organice todo vamos a tener una reunión de trabajo, donde podamos hablar. Yo hablo con todo el mundo, no me escondo, me ven en la calle en todos lados», declaró Luque a los vecinos para luego retirarse.