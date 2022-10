El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales del CONICET repudió la represión en Villa Mascardi

Desde el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas del CONICET en Puerto Madryn, Provincia del Chubut manifestó su rechazo a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales de Río Negro contra integrantes de la Comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi.

Asimismo, instó «al cese inmediato del hostigamiento y discursos de odio promovidos desde algunos actores del ámbito político, judicial y mediático. Ser o autopercibirse mapuche no puede ser leído en clave criminal y/o terrorista. No concebimos otro camino ante los conflictos y diferencias que no sea el diálogo y la escucha. Sobran los casos de los que dan cuenta innumerable cantidad de trabajos académicos, que ponemos a disposición para quién lo desee, en los que las disputas por los territorios reclamados por comunidades preexistentes a la conformación y la anexión estatal, fueron resueltos de manera pacífica y acordada», apuntó.

También se recordó que «hay países donde desde el Estado se ha pedido perdón a las comunidades por la violencia genocida ejercida en la apropiación de sus territorios. No repitamos nuestra historia que hace tan sólo poco menos de 100 años perseguía, desde grupos como la Liga Patriótica Argentina, avalados por el Estado y sus fuerzas de seguridad, a trabajadores mapuche, indígenas, criollos, inmigrantes desde la misma matriz xenófoba y racista que hoy quiere instalarse.

Libertad a las personas detenidas, cese de la represión en todos los territorios y provincias, disolución inmediata del Comando Unificado de Seguridad y urgente apertura de una mesa de diálogo, para la que nos ponemos a total disposición aportando nuestra experiencia y capacidad de mediación», concluyó el Instituto.